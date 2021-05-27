Dark Web'in tehlikeleri saymakla bitmiyor

İnternet ile yeni tanışanlar onun daha çok en üst kısımdaki yüzünü biliyor. Aslına bakacak olursak son derece masum görülebilecek bu yüz, internet terminolojisinde Surface Web olarak biliniyor. Ancak internette uzun süredir bulunan kişiler aslında çok daha derin katmanda başka şeyler olduğunu biliyor.

İnternet ile ilgili bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise işin yüzde 90 gibi bir bölümünü oluşturan Deep Web. Bu tür platformlar tam olarak karanlık tarafta olmamakla birlikte aynı zamanda yasal değildir. Kısacası illegal ve yasal internetin karışımı olarak görülebilir. Bugün asıl vurgulamak istediğimiz ise Dark Web.

SONRADAN GENİŞLEDİ

Bu internet teknolojisini normal şartlarda ABD ajanlarla iletişime geçmek için tercih ediyordu. İlerleyen dönemlerde başka kişilerin de ulaşmaya başlamasıyla iyice genişleyen bir ağ haline geldi. Dark Web içerisindeki tüm veriler düğüm olarak bilinen rastgele yollarla şifreleniyor.

Dark Web üzerinden silah satışı gibi yasal olmayan birçok işlem yapılabiliyor. Bu nedenle Dark Web'in son derece tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca buradaki satıcılar genellikle Bitcoin ile işlem yapıyor. Böylece izlerini kaybettirebiliyorlar. Kısacası Dark Web'in görebileceğiniz en tehlikeli internet ağlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden yasal olmayan bu ağa girmeniz asla tavsiye edilmiyor.

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