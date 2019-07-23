Datça açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 25 kaçak göçmen, Sahil Güevinlik ekiplerince yakalandı.
Datça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında, Kalemlik Burnu açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurup, 17'si Suriye, 6'sı Filistin, 2'si Irak uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yasa dışı yollardan Sömbeki Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 4'ü kadın 11'i çocuk toplam 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı'na getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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