David Attenborough: G7 liderleri iklim değişikliği ile mücadelede insanlık tarihinin en önemli kararları ile karşı karşıya

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough, G7 liderlerinin iklim değişikliği ile mücadelede insanlık tarihinin en önemli kararları ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Attenborough bugün, Cornwall'da karbon emisyonlarını azaltma ve biyoçeşitliliği iyileştirme planları hazırlamak için bir araya gelen dünya liderlerine seslenecek.

Toplantı öncesinde, günümüzde doğal hayatın büyük ölçüde azaldığını ve bunun yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Attenborough şunları söyledi:

"İklimimiz de şüphesiz hızla ısınıyor. Toplumlarımız ve uluslarımız ise eşit değil ve bu da ne yazık ki apaçık ortada.

"Ancak bilimin bizi özellikle 2021'de ele almaya zorladığı soru, bu iç içe geçmiş gerçeklerin bir sonucu olarak tüm gezegeni istikrarsızlaştırmanın eşiğinde olup olmadığımızdır.

"Öyleyse özellikle ekonomik olarak en gelişmiş ülkeler tarafından alınan kararlar insanlık tarihindeki en önemli kararlar olacaktır."

Emisyonun yarı yarıya düşürülme taahhüdü

İklim değişikliği meselesi, üç günlük G7 zirvesinin ana temalarından biri.