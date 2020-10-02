David Attenborough: Instagrama 'hızlı' giriş yapan 94 yaşındaki çevreci ve belgesel yapımcısı Attenborough'nun ilham verici hayatı

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı Sir David Attenborough, çevre duyarlılığını televizyon ve radyolardan Instagram'a taşıdı.

Belgesellerdeki sürükleyici sesi ve hoş anlatım tarzıyla birçok kuşağa doğa, hayvanlar alemi ve iklim değişikliğini anlatan 94 yaşındaki Sir David Attenborough, Instagram'a girer girmez bir milyon kullanıcı sayısına en hızlı ulaşan kişi olma rekoru kırdı.

Bu rekorun daha önceki sahipleri de David Beckham, Jennifer Anniston, Prens Harry ve Papa Francesco'ydu.

Attenborough Instagram'a 24 Eylül'de girdi ve ilk paylaşımından yaklaşık dört saat sonra bir milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Attenborough, 'Life on Earth' adlı ilk belgeselinin BBC'de yayınlandığı 1979 yılında henüz doğmamış olan milyonlarca gence artık Instagram'dan seslenecek ve doğa, vahşi yaşam, iklim değişikliği, çevre duyarlılığı gibi konuları anlatacak.

'Z kuşağı' olarak bilinen 1997 yılı sonrası doğanlar arasında iklim değişikliği dönemin en önemli sorunlarından biri olarak görülüyor.

BBC'ye konuşan Attenborough, "Bu onların dünyası ve onların yarını. Ben o yarında olmayacağım ama onlar olacak. Gençlerin bu konulardan kaygı duyması çok önemli. Kaygı duyan gençlerin sayısı da giderek artıyor. Benim gibi yaşlı bir adamın söylediklerini dinledikleri için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum" dedi.