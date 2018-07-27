Davranışlarınızla erken boşalmanın önüne geçebilirsiniz!

Davranış tedavileri; eğer kişide psikolojik bir hastalık yoksa bu tedavinin başarı oranı yüzde yüze yakındır. Yapılan araştırmalarda erken boşalan erkekleri bir laboratuvar ortamında cinsel ilişkiye girdikleri sıra gözlemlemişler. Gözlem sırasında erken boşalan erkeklerin tamamının ilişki sırasında vücutlarını çok kastığı saptanmıştır. Ya nefeslerini tutuyorlar ya da çok hızlı nefes alıp veriyorlar, kendilerini sıkıyorlar. Kalp atım hızları çok yüksek. Oldukça heyecanlı durumdalar. Burada 2 tane terimden bahsedebiliriz. Birisi cinsel heyecan diğeri ise fiziksel heyecan. İlişki sırasında cinsel heyecanımızın yüksek olması çok normaldir, yani partnerinize karşı olan cinsel isteğinizin çok yüksek olması gayet normaldir. Ama ilişki anında ya da öncesinde fiziksel heyecanımız yani kalp atış hızımız, nefesimiz, kaslarımız bunlar da düşük olmalıdır. Kısacası kaslarımız gevşek olmalı, nefes alıp verişimiz düzenli olmalı ve dolayısıyla kalp ritmimizde çok hızlı olmamalı. Genellikle erken boşalan hastalarda fiziksel heyecanın çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Davranış tedavisinde biz hastalara bunları öğretiyoruz. İlk öğrettiğimiz şey; hastanın kaslarını yönetebilmesidir. Özellikle penisin alt kısmında bir kas grubumuz vardır ki bunlar boşalmamızı sağlayan kaslardır. İlişkiye başladığımız zaman bu kaslar yavaş yavaş ritmik olarak kasılır. Tam boşalma anında ise bu kaslar hızlı bir şekilde kasılır ve o anda boşalırız. Kaslarımıza hâkim olursak onların kasılmasını engelleyip gevşek tutabiliriz ve boşalmamızı geciktirebiliriz.

Bir diğer durum ise nefes kontrolüdür. İlişki sırasında nefesimizi çok tutarsak ya da çok hızlı nefes alıp verirsek bu sefer beynimiz şunu algılar; ‘’Acaba biz boğuluyor muyuz?’’ Boğuluyoruz kararı verirse eğer bu sefer adrenalin çok salgılanır ve çok adrenalin salgılanırsa panik halinde ne yaptığımızı da bilmeyiz ve hissizleşiriz. Bunun cinsellikteki karşılığı da farkında olmadan bir anda boşalmaktır. Dolayısıyla nefesimizi de kontrol etmemiz gerekmektedir. Bazen hastalarımız ‘’Hocam bu dediklerinizi internette, gazetede okuduk uyguladık fakat bir faydası olmadı’’ diyor. Bunları direk eşiniz veya partneriniz üzerinde uygularsanız tabii ki de bazı problemler çıkması çok doğaldır. Daha önce konuşmamızda söylemiştim. Bunlar bir davranış durumu ve biz bu davranışı mastürbasyonla birlikte kazandık. Tuvalette banyoda hızlıca nefesini tutarak ve sıkı bir şekilde haz almadan hemen boşalmak istedik. Amaç boşalmaktı. Bu davranışları önce mastürbasyonda geri kazanacağız. Bunları kaslarımızı gevşek tutarak yapmamız gerek. Nefesimizi kontrol edeceğiz. Bunların önce mastürbasyonda uygulanması doğrudur. Ondan sonra cinsel ilişki alanına geçmeliyiz. Bu mastürbasyon aşamaları 6-7 aşamadan geçtikten sonra cinsel ilişki aşamasına geçebiliriz. Şimdi davranış tedavisinde herkes başarılı oluyor mu? Evet istekli olanlar ‘’benim erken boşalmam var ve ben bunu kabul ediyorum’’ diyenler genelde başarılı oluyorlar.

Bir diğer önemli konu eş onayının alınması. Bu çok önemli. Çünkü eğer eşler bize erken boşalma tedavilerinde destek verirse gerçekten tedavi çok hızlı gerçekleşiyor. Bir de tabi bunu eşten saklamak çok anlamlı değil çünkü bol miktarda mastürbasyon çalışmaları yapıyoruz. Diyoruz ki yatak odanızın kapısını kapatın ve mastürbasyon yapın. Bunu eşten habersiz yapmak gerçekten sıkıntılı. O zaman banyo veya tuvalete giriliyor ve eski alışkanlıklarımız geri dönüyor, bu yanlış. Bir de eşler gerçekten ilişkileri için çaba sarf ettiği zaman erkekler hem mutlu oluyorlar hem de sandığınızdan daha fazla yardımcı oluyorlar. Partneri olmayanlara bu tedaviyi yapabilir miyiz? Evet yapılabilir ama belli bir aşamaya kadar gelir daha sonra partneri olduğu zaman diğer aşamalar devam edebilir. Süre ne kadardır, bir hafta mı iki hafta mı? Aslında bu biraz da kişiye bağlı. Kişi eğer çok istekliyse ve eş onayı varsa kendine hâkim olabiliyorsa bazı rahatsızlıkları yoksa benim en kısa süre süren hastam 2 haftada bunu öğrendi ve hayatına bu şekilde devam etti ama bu 1 yıl kadar da sürebilir tabii ki.