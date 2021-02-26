Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Kurucusu Ahmet Davutoğlu Haber Global’de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"AK PARTİ’DEN AYRILIP YENİ BİR PARTİ KURARAK AK PARTİ’YE İHANET Mİ ETTİNİZ?"

Asla. Ya düşük profilli bir başbakan olacaktım ya da ilkelerimi savunacaktım. Savunduğunuz vefalar her zaman önde gelir. Ak partinin kitlesine ve değerlerine asla ihanet etmedi.

"İSTİFA ETTİKTEN SONRA HAKKINIZDA TRENDEN İNENLER DİYEREK ELEŞTİRİ YAPILMASI SİZE NE HİSSETTİRDİ?"

Derin bir hüzün. Ben asla trenden inmedim. Ayrıca tren dediğiniz şey 83 milyonun içinde olduğu bir tren.

"KOLTUĞU BIRAKTIKTAN SONRA BAŞIMA GELECEKLERİ GÖZE ALDIM DERKEN NE DEMEK İSTEDİNİZ?"

Koltuğu bırakmak daha çok cesaret gerektirir. Ben gücümün zirvesindeyken ülke zarar görmesin diye koltuğu bıraktım.

Ben bir akademisyen ve bilim insanıyım. Benim yüzümden eşimin konferansları iptal edildi, hiçbir siyasi olay olmazken. Baskılar yapıldı. Hiçbirini o süreç içinde söylemedim. Hala bir umudum vardı. 3,5 yıl sustum. Kendinizden fedakarlık yaparsınız, ülkenizden yapamazsınız.

"GELECEK PARTİSİ'Nİ NEDEN KURDUNUZ?"

Tam bağımsız, itibarlı, vatandaşların başı dik dolaştığı bir ülke inşa etmek istedik. Cumhurbaşkanı ile ateş çemberinden kaç kere geçtik.

Çok üzgünüm, kırgınım ama hiçbir intikam isteğim yok.