Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Kurucusu Ahmet Davutoğlu Haber Global’de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.
İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Asla. Ya düşük profilli bir başbakan olacaktım ya da ilkelerimi savunacaktım. Savunduğunuz vefalar her zaman önde gelir. Ak partinin kitlesine ve değerlerine asla ihanet etmedi.
Derin bir hüzün. Ben asla trenden inmedim. Ayrıca tren dediğiniz şey 83 milyonun içinde olduğu bir tren.
Koltuğu bırakmak daha çok cesaret gerektirir. Ben gücümün zirvesindeyken ülke zarar görmesin diye koltuğu bıraktım.
Ben bir akademisyen ve bilim insanıyım. Benim yüzümden eşimin konferansları iptal edildi, hiçbir siyasi olay olmazken. Baskılar yapıldı. Hiçbirini o süreç içinde söylemedim. Hala bir umudum vardı. 3,5 yıl sustum. Kendinizden fedakarlık yaparsınız, ülkenizden yapamazsınız.
Tam bağımsız, itibarlı, vatandaşların başı dik dolaştığı bir ülke inşa etmek istedik. Cumhurbaşkanı ile ateş çemberinden kaç kere geçtik.
Çok üzgünüm, kırgınım ama hiçbir intikam isteğim yok.
Biz bu partinin adını 'Gelecek' koyduk. Geçmişin üstüne sünger çekip geleceğe bakmak için 'Gelecek' koyduk. Benim bu partiyi kurmaktaki tek sebebim, hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmamak.
Partiden istifa etme konusunda geç kaldığımı düşünmüyorum. "Çekil ailelerinizi devletin içinden" dedim. Hiçbir yolsuzluğa göz yummadım. Düzeltmek için her şeyi yaptım. Ama dinlemediler.
Türkiye sınırlarını korumakta son derece haklıdır. Türkiye köşeye sıkıştırılamaz. Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunana kadar mültecilerin Türkiye'de olmasından yanayım.
Türkiye'deki Suriyelilerin güven içinde ülkelerine dönmelerini sağlamak Türkiye'nin görevi. Suriye'de katliamlar devam ederken, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri zor.
Dışişleri Bakanıyken Süleyman Şah Türbesinin taşınmamasını söylüyordum. Başbakan olduktan sonra eski yerinde muhafazası için görüşler beyan ettim. Yazılı olarak silahlı kuvvetlerinin görüşlerini aldım. Devlet arşivinde vardır. Silahlı kuvvetlerimizin güvenlik öncelikleri sebebiyle taşınması gereklidir şeyi üzerine buna razı oldum. Ama bu da çok yanlış yere oturtuluyor. Sanki Süleyman Şah'ın 1921 anlaşmasında bize devredilen toprağı, daha önce devredilen toprakmış gibi görünüyor. Hayır! O da yanlış biliniyor. Gerçek Süleyman Şah Türbesi baraj altında kalmıştı.