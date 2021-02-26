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Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

26.02.2021 21:55 | Son Güncelleme:
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Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Haber Global canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Davuoğlu, Erdoğan'ın 'trenden inenler' eleştirisiyle ilgili, "Derin bir hüzün. Ben asla trenden inmedim" dedi.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Kurucusu Ahmet Davutoğlu Haber Global’de Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"AK PARTİ’DEN AYRILIP YENİ BİR PARTİ KURARAK AK PARTİ’YE İHANET Mİ ETTİNİZ?"

Asla. Ya düşük profilli bir başbakan olacaktım ya da ilkelerimi savunacaktım. Savunduğunuz vefalar her zaman önde gelir. Ak partinin kitlesine ve değerlerine asla ihanet etmedi.

"İSTİFA ETTİKTEN SONRA HAKKINIZDA TRENDEN İNENLER DİYEREK ELEŞTİRİ YAPILMASI SİZE NE HİSSETTİRDİ?"

Derin bir hüzün. Ben asla trenden inmedim. Ayrıca tren dediğiniz şey 83 milyonun içinde olduğu bir tren.

"KOLTUĞU BIRAKTIKTAN SONRA BAŞIMA GELECEKLERİ GÖZE ALDIM DERKEN NE DEMEK İSTEDİNİZ?"

Koltuğu bırakmak daha çok cesaret gerektirir. Ben gücümün zirvesindeyken ülke zarar görmesin diye koltuğu bıraktım.

Ben bir akademisyen ve bilim insanıyım. Benim yüzümden eşimin konferansları iptal edildi, hiçbir siyasi olay olmazken. Baskılar yapıldı. Hiçbirini o süreç içinde söylemedim. Hala bir umudum vardı. 3,5 yıl sustum. Kendinizden fedakarlık yaparsınız, ülkenizden yapamazsınız.

"GELECEK PARTİSİ'Nİ NEDEN KURDUNUZ?"

Tam bağımsız, itibarlı, vatandaşların başı dik dolaştığı bir ülke inşa etmek istedik. Cumhurbaşkanı ile ateş çemberinden kaç kere geçtik.

Çok üzgünüm, kırgınım ama hiçbir intikam isteğim yok.

Biz bu partinin adını 'Gelecek' koyduk. Geçmişin üstüne sünger çekip geleceğe bakmak için 'Gelecek' koyduk. Benim bu partiyi kurmaktaki tek sebebim, hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmamak.

"GELECEK PARTİSİ'Nİ AK PARTİ'DEN AYIRAN ÖZELLİKLER NELER? İSTİFA SÜRECİNDE GEÇ KALMIŞ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?"

Partiden istifa etme konusunda geç kaldığımı düşünmüyorum. "Çekil ailelerinizi devletin içinden" dedim. Hiçbir yolsuzluğa göz yummadım. Düzeltmek için her şeyi yaptım. Ama dinlemediler.

"4 MİLYON SURİYELİ MÜLTECİNİN TÜRKİYE'DE OLMASI VE YAŞANAN PROBLEMLERLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Türkiye sınırlarını korumakta son derece haklıdır. Türkiye köşeye sıkıştırılamaz. Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunana kadar mültecilerin Türkiye'de olmasından yanayım.

Türkiye'deki Suriyelilerin güven içinde ülkelerine dönmelerini sağlamak Türkiye'nin görevi. Suriye'de katliamlar devam ederken, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri zor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ'NİN TÜRKİYE'YE TAŞINMASIYLA İLGİLİ KENDİNİZİ SUÇLADIĞINIZ OLDU MU?

Dışişleri Bakanıyken Süleyman Şah Türbesinin taşınmamasını söylüyordum. Başbakan olduktan sonra eski yerinde muhafazası için görüşler beyan ettim. Yazılı olarak silahlı kuvvetlerinin görüşlerini aldım. Devlet arşivinde vardır. Silahlı kuvvetlerimizin güvenlik öncelikleri sebebiyle taşınması gereklidir şeyi üzerine buna razı oldum. Ama bu da çok yanlış yere oturtuluyor. Sanki Süleyman Şah'ın 1921 anlaşmasında bize devredilen toprağı, daha önce devredilen toprakmış gibi görünüyor. Hayır! O da yanlış biliniyor. Gerçek Süleyman Şah Türbesi baraj altında kalmıştı.

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