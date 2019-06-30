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Davutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık'' dedi. Elazığ'a gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte 'Elazığ Gönül Dostları Platformu' tarafından otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Davutoğlu, 23 Haziran'da, son dönemde seçimlerle ilgili duyulan kaygı ve güvensizliklerin ortadan kalktığı, demokratik kültürün değişmeyeceği sürecin yaşandığını söyledi. Davutoğlu, "Netice ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın en önemli şey, milli iradenin tecelli etmesidir ve kimsenin, onun önüne engel koyamamasıdır. 1946 yılından bu zamana Türkiye'nin en büyük gücü, darbeler sonrası tekrar demokratik düzene geçişte de darbeleri engellemede de en büyük gücü seçim sandığının objektifliği olmuştur. Bu anlamda 23 Haziran'da ve seçimlerin yenilenmesi sonrasında Cumhurbaşkanı'mız ve siyasi parti liderlerinin verdiği mesajlar son derece doğrudur ve güzeldir" diye konuştu. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucuyla derin hüzün yaşadığını kaydeden Davutoğlu, ''Seçim neticeleri sonrası AK Parti'nin genel başkanlığı ve bakanlığını yapmış biri olarak AK Parti'ye destek vermiş, bizi her şartta ve her zaman desteklemiş geniş kitlelerin hüznünü yüreğimde hissediyorum. Biliyorum ki İstanbul'daki her bir AK Parti'li seçmen, derin bir hüzün yaşıyor. Ben bu kitleler ile birlikte hareket ettim. Son derece haklı zeminde yaptığımız eleştirileri, 'AK Parti'de bölünme çabası' olarak göstermek isteyenler, bilsinler ki bu kitleler bölünmesin, diye başbakanlık koltuğunu bırakarak, ayrıldım. Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık" dedi.

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