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Davutoğlu Esad'la yaptığı 6 buçuk saatlik görüşmenin detaylarını anlattı: Teminat verdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 21:34 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu canlı yayında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Davutoğlu 2012 yılında Beşar Esad ile yaptığı görüşme ile ilgili, "Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu teminatı verdik." dedi.

Davutoğlu Esad'la yaptığı 6 buçuk saatlik görüşmenin detaylarını anlattı: Teminat verdik

Eski Başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu canlı yayında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Davutoğlu 2012 yılında Beşar Esad ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"ESAD'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK"

"2011 Ocak ayından Ağustos ayına kadar defaatlerle Suriye'ye gittim. 8 ay ben de Sayın Erdoğan da, Sayın Abdullah Gül de hepimiz Beşar Esad'ı küçük küçük reform yapmaya ikna etmeye çalıştık. Son görüşmemle ilgili efsanevi şeyler anlatılıyor. 9

"ESAD'A TEMİNAT VERDİK"

Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esad'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu dalgayı bir atlat. Bu halk seni seviyor. Biz senin yanındayız. Bu teminatı verdik.

"HİÇ BİR ŞEY GİZLİ DEĞİL"

Şimdi yorumlar yapıyorlar bazı Suriye istihbaratı ile ilgili gazeteciler de. Şöyle diyorlar 'Davutoğlu gitti Beşar Esad'a bir takım şeyler dikte etti.' Hayır. O 6 saatlik görüşme devlet kayıtlarındadır. Hiç bir şey gizli değil."

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