Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'depremzede köylülere havadan gıda ikmali' önerisi 'Önce dronlar gönderilsin...'

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkez binasında oluşturulan Afet Kriz Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin yaptığı basın toplantısında sözlerine, "Böyle günlerde siyaset yapılmaz." diyerek başladı. Davutoğlu'ndan depremzedelere yardıma ilişkin dikkat çeken öneriler geldi. İşte detaylar...

"ÇÖZÜM BULMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek desteğini ve taziyelerini ilettiğini belirten Davutoğlu, "Gün birlik günüdür ancak var olan realiteyi de görmek, o realiteden hareketle çözüm bulmak hepimizin görevi. Bu bakımdan alandan gelen çalışmaları değerlendirmek üzere partimizde 24 saat çalışan bir kriz merkezi oluşturduk." dedi.

"HİÇBİR İŞ MAKİNESİ ŞU ANDA ATIL DURMAMALI"

Depremin sanayinin geliştiği bir bölgeyi etkilediğine işaret eden Davutoğlu, "Bütün iş makineleri, jeneratörler, bütün kırıcılar, kaldırıcılar seferber edilmeli. Kamunun ve özel sektörün hiçbir iş makinesi şu anda atıl durmamalı." dedi.

"HELİKOPTERLERLE NOKTASAL KURTARMA TİMLERİ KIRSAL BÖLGELERE, KÖYLERE İNDİRİLMELİ"

Davutoğlu, depremden etkilenen bölgedeki kırsal kesimlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Buralara ulaşmak kara yoluyla mümkün değilse önce dronlarla havadan durum tespiti yapılmalı. Helikopterlerle gerekirse noktasal kurtarma timleri kırsal bölgelere, köylere indirilmeli." diye konuştu.

Bölgede sahra hastanelerinin kurulması, İskenderun ve Mersin arasında sürekli bir taşıma işleminin yapılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, enkazdan çıkarılanların hastanelere ulaşımı konusunda koruyucu tedbirler alınmasının ve cenazelerin süratle defninin sağlanmasının önemine işaret etti.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE DAHA YAKIN İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

Davutoğlu, bölge insanının gıda konusunda da ihtiyaçlarının bulunduğunu, özellikle de su ve ekmek ihtiyacının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

AFAD'ın koordinesinde sivil toplum örgütleriyle daha yakın iş birliği yapılmasını, Türk Kızılayın daha etkin olmasını, soğuğa dayanıklı çadırların kurulmasını öneren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle kırsal kesimde hava ulaşımı kullanılarak, helikopterlerle gıda takviyesinin köylere yapılması lazım. Dron teknolojisindeki başarımız dolayısıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Önce dronlar gönderilsin, durum tespit edilsin, arkasından helikopterlerle sürekli bir gıda ikmali yapılarak köylerdeki bu ihtiyaçlar giderilsin." (AA)





