HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'depremzede köylülere havadan gıda ikmali' önerisi 'Önce dronlar gönderilsin...'

Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'depremzede köylülere havadan gıda ikmali' önerisi 'Önce dronlar gönderilsin...'

07.02.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ancak 10 ilde büyük yıkıma yol açan depreme ilişkin önemli haberler gelirken siyasiler de açıklamalarda bulunuyor. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı kırsal bölgelere havadan gıda ikmali yapılmasını önerdi. Davutoğlu, "Önce dronlar gönderilsin, durum tespit edilsin" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkez binasında oluşturulan Afet Kriz Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin yaptığı basın toplantısında sözlerine, "Böyle günlerde siyaset yapılmaz." diyerek başladı. Davutoğlu'ndan depremzedelere yardıma ilişkin dikkat çeken öneriler geldi. İşte detaylar...

"ÇÖZÜM BULMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek desteğini ve taziyelerini ilettiğini belirten Davutoğlu, "Gün birlik günüdür ancak var olan realiteyi de görmek, o realiteden hareketle çözüm bulmak hepimizin görevi. Bu bakımdan alandan gelen çalışmaları değerlendirmek üzere partimizde 24 saat çalışan bir kriz merkezi oluşturduk." dedi.

image (3)

"HİÇBİR İŞ MAKİNESİ ŞU ANDA ATIL DURMAMALI"

Depremin sanayinin geliştiği bir bölgeyi etkilediğine işaret eden Davutoğlu, "Bütün iş makineleri, jeneratörler, bütün kırıcılar, kaldırıcılar seferber edilmeli. Kamunun ve özel sektörün hiçbir iş makinesi şu anda atıl durmamalı." dedi.

AW822015_09

"HELİKOPTERLERLE NOKTASAL KURTARMA TİMLERİ KIRSAL BÖLGELERE, KÖYLERE İNDİRİLMELİ"

Davutoğlu, depremden etkilenen bölgedeki kırsal kesimlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Buralara ulaşmak kara yoluyla mümkün değilse önce dronlarla havadan durum tespiti yapılmalı. Helikopterlerle gerekirse noktasal kurtarma timleri kırsal bölgelere, köylere indirilmeli." diye konuştu.

Bölgede sahra hastanelerinin kurulması, İskenderun ve Mersin arasında sürekli bir taşıma işleminin yapılması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, enkazdan çıkarılanların hastanelere ulaşımı konusunda koruyucu tedbirler alınmasının ve cenazelerin süratle defninin sağlanmasının önemine işaret etti.

AW822015_01 (1)

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE DAHA YAKIN İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

Davutoğlu, bölge insanının gıda konusunda da ihtiyaçlarının bulunduğunu, özellikle de su ve ekmek ihtiyacının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

AFAD'ın koordinesinde sivil toplum örgütleriyle daha yakın iş birliği yapılmasını, Türk Kızılayın daha etkin olmasını, soğuğa dayanıklı çadırların kurulmasını öneren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle kırsal kesimde hava ulaşımı kullanılarak, helikopterlerle gıda takviyesinin köylere yapılması lazım. Dron teknolojisindeki başarımız dolayısıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Önce dronlar gönderilsin, durum tespit edilsin, arkasından helikopterlerle sürekli bir gıda ikmali yapılarak köylerdeki bu ihtiyaçlar giderilsin." (AA)

AW822015_03

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü YouTuberdan duygulandıran hareket! Kendi hayatını riske atıp...Ünlü YouTuberdan duygulandıran hareket! Kendi hayatını riske atıp...
Aracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdıAracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdı
Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldiOtobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş Ahmet Davutoğlu

En Çok Okunan Haberler

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.