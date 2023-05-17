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  4. Davutoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi! "Deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez"

Davutoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi! "Deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez"

17.05.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyadaki depremzedelere ilişkin yorumlara tepki gösterdi. Davutoğlu paylaşımında "O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi! "Deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez"

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden sonra depremzedelerle ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da tepki geldi.

"KİMSENİN HAKKI YOK"

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok. Depremzede kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Yaraları hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

DAAA

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deprem seçim Ahmet Davutoğlu

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