Davutoğlu sosyal medyadan tepki gösterdi! "Deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez"

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden sonra depremzedelerle ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan da tepki geldi.

"KİMSENİN HAKKI YOK"

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok. Depremzede kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Yaraları hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.





