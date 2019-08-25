Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

Davutoğlu'nun bu sözleri sonrası sosyal medyada #DavutoğluAçıkla etiketi altında paylaşımlar yapılmaya başladı.

BBC Türkçe'ye bu ifadeleri değerlendiren Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresine göre, eski Başbakan bu sözlerle, hükümet kurma çağrılarını geri çeviren MHP, parti içinde kendisini genel başkanlıktan indirmek için imza girişimi başlatanlar ve terör örgütü PKK'nın eylemlerine net tepki koymayan HDP'yi hedef aldı.

AK Parti içinde kendi deyişiyle "itiraz süreci"ni başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, söz konusu sözleri Sakarya'daki bir konuşma sırasında sarf etti.

Konuşmasında kendisini "ihanetle" ve "PKK ile mücadeleyi zaafa uğratmakla" suçlayanlara yanıt veren Davutoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride birgün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır."