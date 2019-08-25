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Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

25.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

AK Parti'nin tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran ile seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecinde başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri tartışma başlattı.

Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

Davutoğlu'nun bu sözleri sonrası sosyal medyada #DavutoğluAçıkla etiketi altında paylaşımlar yapılmaya başladı.

BBC Türkçe'ye bu ifadeleri değerlendiren Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresine göre, eski Başbakan bu sözlerle, hükümet kurma çağrılarını geri çeviren MHP, parti içinde kendisini genel başkanlıktan indirmek için imza girişimi başlatanlar ve terör örgütü PKK'nın eylemlerine net tepki koymayan HDP'yi hedef aldı.

AK Parti içinde kendi deyişiyle "itiraz süreci"ni başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, söz konusu sözleri Sakarya'daki bir konuşma sırasında sarf etti.

Konuşmasında kendisini "ihanetle" ve "PKK ile mücadeleyi zaafa uğratmakla" suçlayanlara yanıt veren Davutoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride birgün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır."

Davutoğlu, zaman zaman kendisinden "Serok Ahmet" diye söz eden ve son olarak HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınması nedeniyle eleştiri oklarını yönelten MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de isim vererek tepki gösterdi.

7 Haziran-1 Kasım arasında, Bahçeli'nin hükümet kurma tekliflerine "hayır" diyerek, kendisini, "terörle mücadelede yalnız bıraktığını" savunan Davutoğlu, "Sergiledikleri tavrı hatırlamak zorundalar" dedi.

Bu çıkış sonrası, Davutoğlu'nun, "hangi defterleri" kastettiği ve "insan yüzüne çıkamazlar" diyerek kimi ya da kimleri hedef aldığı tartışılmaya başlandı.

'MHP 4 TEKLİFİ DE KABUL ETMEDİ'

Eski Başbakan'ın bu çıkışını, BBC Türkçe'ye değerlendiren Davutoğlu'na yakın isimler, o dönem koalisyon hükümeti kurmaya en elverişli parti MHP olmasına karşın, Bahçeli'nin bunu reddettiğine dikkat çekiyorlar.

Davutoğlu'nun o dönem hükümet kurabilmek için Bahçeli'ye, "uzun dönemli koalisyon hükümeti, kısa dönem koalisyon, MHP destekli azınlık hükümeti ve seçim hükümeti" olmak üzere 4 seçenek önerdiğini ve Bahçeli'nin bunu reddettiğini anımsatan bir kaynak, "Sayın Davutoğlu, terör had safhaya çıkmasına karşın, MHP'nin bu 4 seçeneği de elinin tersiyle itip, bizi HDP'ye itmeye çalıştığına göndermede bulunuyor. MHP, tam tersi o dönem, en acil ihtiyaç olmasına karşın, elini taşın altına koymadı. MHP'ye siteminin nedeni budur" görüşünü dile getirdi.

İKİNCİ HEDEF BİNALİ YILDIRIM MI?

Yakın çevresine göre, Davutoğlu'nun, "insan içine çıkamazlar" sözlerinin hedefindeki bir başka kesim ise kendisini genel başkanlık, dolayısıyla başbakanlıktan indirmek için imza toplama girişiminde bulunanlar.

Davutoğlu'na yakın kaynaklar, çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği saldırılar yaşanırken, parti içinde kendisine karşı mücadele başlatılmasının da "moral bozucu" ve "terörle mücadele azmini zayıflatma sonucu doğurmaya dönük" olduğuna dikkat çekiyorlar.

AK Parti'nin 12 Eylül 2015'de yapılan 5. Olağan Büyük Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu arasında MKYK listesi konusunda görüş ayrılığı yaşanmıştı.

Bunun üzerine o dönem Erdoğan'ın özel danışmanı olan Yıldırım'ın adaylık için imza toplaması gündeme gelmişti.

Ancak Davutoğlu liste konusunda geri adım atınca Yıldırım da adaylıktan vazgeçmişti.

'HDP DURUMDAN YARARLANDI'

Davutoğlu'nun hedefindeki üçüncü kesimin ise HDP olduğu ifade ediliyor.

HDP'nin o dönem, Ankara Garı katliamının ardından Genelkurmay karargahını hedef alan Merasim Sokak ve Kızılay saldırılarını üstlenen terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı TAK'a karşı yeterli tepkiyi koymayarak, Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktığına dikkat çekiyorlar.

SEÇİM HÜKÜMETİ KURULMUŞTU

7 Haziran 2015 seçimlerinde, AK Parti iktidara geldiği 2002'den sonra ilk kez parlamentoda, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmişti.

MHP'nin koalisyona yanaşmaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP ile koalisyona sıcak bakmaması üzerine, 1 Kasım için erken seçim kararı alınmıştı.

Bu süreye kadar da HDP, BBP'den isimlerin yanısıra Bahçeli'nin rıza göstermemesi üzerine partisinden ayrılan Tuğrul Türkeş'in de aralarında bulunduğu isimlerin kabineye girdiği "Seçim hükümeti" kurulmuştu.

Aralarında 100 kişinin hayatını kaybettiği Ankara garı saldırısının da bulunduğu, bu dönem Türkiye'nin '1980 sonrası en büyük güvenlik zaafiyeti yaşadığı dönem' olarak anılıyor.

1 Kasım seçimlerinde ise AK Parti, parlamentoda tek başına hükümet kuracak sandalye sayısına ulaşmıştı.

#DavutoğluAçıkla ETİKETİ İLE PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşmada kullandığı "Terörle mücadele defterleri açılırsa" ifadesi sonrası sosyal medyada #DavutoğluAçıkla etiketi ile paylaşımlar yapılıyor.

Bu dönemde yaşanan Şanlıurfa Suruç saldırısının hukuki sürecini takip için kurulan Suruç Aileleri İnisiyafiti, "Defterler açılırsa" değil katliam siyasetinin defterleri açılmalı, herkes ne biliyorsa söylemelidir. 7 Haziran ile 1 Kasım arası ne oldu? Biz ne için, ne uğruna bu kadar öldük ve yaralandık?" mesajını paylaştı.

7 HAZİRAN-1 KASIM 2015 TARİHLERİ ARASINDA NELER YAŞANDI?

17 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı'nı kabul etmediğini söyledi.

20 Temmuz Suruç saldırısı: IŞİD'in üstlendiği saldırıda 33 genç hayatını kaybetti.

22 Temmuz Ceylanpınar saldırısı: İki polisin evlerinde öldürülmesi ve çözüm sürecinin fiilen bitişi

6 Eylül Dağlıca saldırısı: PKK'nın üstlendiği saldırıda 16 asker hayatını kaybetti.

8 Eylül PKK saldırıları: Üç ilde 15 polis hayatını kaybetti.

10 Ekim Ankara gar saldırısı: Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısında 100 kişi yaşamını yitirirken 391 kişi de yaralandı.

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Ahmet Davutoğlu ak parti terör

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