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DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI.... (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

* 4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ Haber: Serpil KIRKESER /  İSTANBUL DHA Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

* 4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.

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