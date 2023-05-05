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Dayanamayıp kaldırdı! Yerine... 'Daha çok para kazandırdığını düşünüyorum' Dükkanın kapısına astığı yazıyı görenler şaşırdı

05.05.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de esnaflık yapan Serkan Çoban'ın dükkanının kapısına astığı yazıyı görenler şaşkınlık yaşadı. Kapıya "Şans oyunları kaldırılmıştır" yazısı asan ve çocuklarının rızkını kumara yatıranlara üzülüp şans oyunlarını kaldırdığını söyleyen Çorban, marketi devraldığı gibi bu işlemi gerçekleştirdi. Oyun makinelerinin olduğu yere sakız yerleştirdiğini belirten Çoban, bunun şans oyunlarından daha çok para kazandırdığını, en azından daha bereketli para kazandırdığını düşündüğünü anlattı.

Dayanamayıp kaldırdı! Yerine... 'Daha çok para kazandırdığını düşünüyorum' Dükkanın kapısına astığı yazıyı görenler şaşırdı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’nde esnaflık yapan Serkan Çoban, kısa süre önce devraldığı markette oynatılan şans oyunlarını kaldırdı. Uzun süredir şans oyunu oynamak üzere markete gelenler dükkanın camında asılı olan yazıyı görünce şaşırırken Çoban, kendisine hem olumlu hem de olumsuz tepkilerin geldiğini aktardı. Marketine gelen vatandaşların akşama kadar çalışıp kazandığı yevmiyesini bir çırpıda şans oyunlarında kaybetmesine üzüldüğünü söyleyen Çoban, şans oyunlarından kâr etmesine rağmen böyle bir sorumluluğu almak istemediğini belirtti.

"İNSANLAR ÇOLUK ÇOCUĞUNUN RIZKINI OYUNLARA YATIRIP DAHA ÇOK KAYBEDİYORDU"

Şans oyunları oynayan vatandaşların hırs yaparak, kaybettiği parayı geri kazanmak için daha çok oyun oynadığına değinen Çoban, “İnsanlar çoluk çocuğunun rızkını oyunlara yatırıp daha çok kaybediyordu, onların üzüntüsünü gördüm. Tabii ki isteyen yine başka yerlerde oynayabilir ama ben bu yüke ortak olmak istemediğim için böyle bir karar aldım” dedi.

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"ALIN TERİ İLE KAZANILAN 1 LİRANIN KOLAY KAZANILAN PARADAN ÇOK DAHA BEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Marketinde şans oyunlarını kaldırdıktan sonra olumlu ve olumsuz geri dönüşler aldığını dile getiren Serkan Çoban, olumlu tepkilerin daha fazla olduğunu söyledi. Dükkânı devraldıktan hemen sonra şans oyunlarını kaldırdığını dile getiren Çoban şunları anlattı:

“Ben burayı yakın zamanda devraldım. Daha önce burada şans oyunları oynatılıyordu. Akşama kadar çalışıp yevmiyesini bu şans oyunlarına bırakan insanların üzüntüsünü gördüm. Bazı vatandaşlar çoluğunun çocuğunun rızkını buraya bırakıp gidiyorlardı ve bunu bir hırs haline getirmişlerdi. Bu durum beni üzdü. O insanların yaşadıklarını görünce ben zaten devralır almaz bu şans oyunlarını buradan kaldırdım. Daha önce de şahit olmuştuk, bunu bir hayat biçimi haline getirip sonradan hüsran yaşayan arkadaşlarımız çok oldu. Bu durumun inançlarımız gereği de doğru olmadığını düşündüğüm için, alın teri ile kazanılan 1 liranın kolay kazanılan paradan çok daha bereketli olduğunu düşündüm ve ortak olmak istemedim. O sebeple şans oyunlarını kaldırdım. Olumlu ve olumsuz tepkiler aldım tabii ki ama daha çok olumlu tepkiler aldım."

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"ŞANS OYUNLARI MAKİNELERİNİN OLDUĞU YERE SAKIZ YERLEŞTİRDİM! ŞANS OYUNLARINDAN DAHA ÇOK, DAHA BEREKLİ PARA KAZANDIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çoban devamında "Şans oyunlarının oynatıldığı için buraya gelmeyen müşterilerimizin olduğunu da gördüm. Çoğu vatandaş sevindi, ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Şans oyunları makinelerinin olduğu kısma sakız yerleştirdim. Şans oyunlarından daha çok para kazandırdığını, en azından daha bereketli para kazandırdığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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"ÇOCUKLARA DA KÖTÜ ÖRNEK OLUYORDU"

71 Evler Mahallesi sakinlerinin büyük bölümü esnaf Serkan Çoban’ın şans oyunlarını kaldırmasından memnun olduklarını söyledi. Konuyla alakalı konuşan mahalle sakini Erhan Yanık ise şöyle konuştu:

“Gayet olumlu bir davranış. Bu tarz oyunlar çocuklarımıza da kötü örnek oluyordu. Gayet iyi ve başarılı oldu, destekliyorum. Çevremde kumar oynayan, bayağı bir malını kaybeden arkadaşlarım oldu.” (İHA)

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Esnaf Eskişehir Odunpazarı Şans oyunu market dükkan

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