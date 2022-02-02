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DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

02.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında, evinden alınarak emniyete götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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