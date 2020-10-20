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DEAŞ'lı bombacıyı 350 kamerayı izleyerek yakaladılar, 23 polis memuruna başarı belgesi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek kundaklayan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlayan DEAŞ’lı teröristin yakalanmasında emeği geçen 23 polis memuruna İnegöl Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi verildi. Polislerin 5 kilometrekarelik alanda 350 güvenlik kamerasını izleyerek bombacıyı tespit ettiği ve yakalanmasını sağladığı öğrenildi.

DEAŞ'lı bombacıyı 350 kamerayı izleyerek yakaladılar, 23 polis memuruna başarı belgesi verildi

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün boyunca 5 kilometrelik bir alanda bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

KIRMIZI BİSİKLET DETAYI

Kamera kayıtlarından birisinde kırmızı bisikletli bir kişinin yangın bölgesinden uzaklaştığını belirleyen ekipler kırmızı bisikletten yola çıkarak incelemeler sonucunda eşkalini belirlediği M.A.’yı teknik takibe aldı. Ekipler şüpheliyi İnegöl ilçesindeki saklandığı evinde gözaltına aldı. Şüpheli M.A.’nın kundakladığı yerlerin güvenlik kameralarının önünde çekildiği öz çekimlerden şüphelenen ekipler, şüpheli M.A.’nın çektiği fotoğrafları, DEAŞ terör örgütüne telegram üzerinden gönderdiğini tespit etti.
Bunun üzerine şüphelinin evinde arama yapan ekipler çekyatın bazası altında bulunan astara saklanmış halde, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere olan canlı bomba yeleği, patlayıcı madde, barut, güçlendirmede kullanılacak olan saçma ve çivileri ele geçirdi.

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'AMACIM KENDİMİ PATLATMAKTI'

Şüpheli daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli M.A.’nın emniyetteki ifadesinde, ’’Ben DEAŞ örgüt üyesiyim. 5 işyerini de ben yaktım. Yaktığım yerlerin önünde çekildiğim fotoğrafları örgüte telegram üzerinden gönderdim. 2017-2018 yılında Suriye’de 1 yıl boyunca DEAŞ için çatıştım. 2018 yılında Türkiye’ye kaçak yollarla girerek buraya yerleştim. En büyük amacım patlayıcı maddeleri topladıktan sonra girişi en kolay bir polis merkezi belirleyip orada kendimi patlatmaktı” dediği öğrenildi.

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Ayrıca zanlı M.A.’nın PKK ve DEAŞ üzerinde yapılan baskılar sonucu metropol şehirlerde eylem planlamanın imkansız hale geldiğini iş yerlerini ve ormanlık alanları ateşe vermelerinin onlar için değerli olduğunu belirttiği öğrenildi.

DEAŞ’lı bombacı sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

(İHA)

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