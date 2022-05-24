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DEAŞ’lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman kimdir? Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı mı?

24.05.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ’lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette araştırılmaya başlandı. DEAŞ'lı teröriste ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; DEAŞ’lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman kimdir? Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

DEAŞ’lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman kimdir? Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı mı?

DEAŞ’lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman, son dakika haberinin ardından merak edildi. Konuya ilişkin detaylar ile DEAŞ’lı terörist Anas Abbud Alşahi Bnaman kimdir? Anas Abbud Alşahi Bnaman yakalandı mı? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Merak edilenler haberimizde...

DEAŞ'LI TERÖRİST ANAS ABBUD BNAMAN KİMDİR?

Anas Abbud Alşahi Bnaman DEAŞ terör örgütü mensubudur. Eylem planı üzerinde olduğu belirlenen DEAŞ'lı canlı bomba Anas Abbud Alşahi Bnaman ile ilgili açıklamada bulunuldu.

ANAS ABBUD BNAMAN YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan DEAŞ'lı Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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