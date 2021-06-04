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  4. DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi

DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi

04.06.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan, 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad’a 2 ay ev hapsi cezası verildi.

DEAŞ'lı teröriste 2 ay ev hapsi cezası verildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad'ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.

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Kırmızı bültenle aranan ve hakkında DEAŞ terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

bolu

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad’a 2 ay ev hapsi cezası verildi. (DHA)


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