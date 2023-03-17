DEAŞ'lıları kurtarıp Türkiye'ye getiriyorlardı! İstanbul'da operasyon, gözaltılar var

Terör örgütü PKK/YPG'nin elinde rehin tutulan DEAŞ'lıları kurtarmak için para toplayan ve kaçak yollarla Türkiye soktukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan ve kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
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