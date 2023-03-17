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DEAŞ'lıları kurtarıp Türkiye'ye getiriyorlardı! İstanbul'da operasyon, gözaltılar var

17.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK/YPG'nin elinde rehin tutulan DEAŞ'lıları kurtarmak için para toplayan ve kaçak yollarla Türkiye soktukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'lıları kurtarıp Türkiye'ye getiriyorlardı! İstanbul'da operasyon, gözaltılar var

Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan ve kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: İHA

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pkk Gözaltı İstanbul DEAŞ

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