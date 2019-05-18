"DEAŞ'a katılanların çocuklarını bayram öncesi Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz"

ZUHAL DEMİRCİ/MEHMET ALACA - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ta ebeveynleri terör örgütü DEAŞ'a katılanların çocuklarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir." dedi. Büyükelçi Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Türkiye ziyareti dolayısıyla 3 gün süreyle bulunduğu Ankara'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a katılan ailelerin çocukları ve kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusuna ilişkin Yıldız, sürecin başından bu yana Irak tarafına bu kişilerin tamamını geri istediklerini söylediklerini aktardı. Yıldız, "Çocukların mağduriyetinin giderilmesi konusunda Irak tarafıyla birebir anlaşmış durumdayız. Dolayısıyla bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak'ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir. Sayısını şu an tam telaffuz edemiyorum ama inşallah getireceğiz." dedi.

Bu çocukların Türkiye'de aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğine dikkati çeken Yıldız, "Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar." diye konuştu. Yıldız, kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söyledi: "Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil. Anlaşmadan da bağımsız olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını almak istiyoruz dedik." - "Terör örgütü PKK bir an önce Sincar'dan çıkarılmalı" Büyükelçi Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi'nin, Sincar’da konuşlanan PKK terör örgütünün bölgede kaosa neden olduğu ve bir an önce bölgeyi terk etmesi gerektiği açıklamalarına ilişkin, PKK'nın bir an önce bölgeden çıkarılması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Sincar'da yerinden edilen insanların hala geri dönemediği için toplum içinde örgüte karşı büyük tepki olduğunu dile getiren Yıldız, "Geri dönüşleri engelleyen en önemli mevzu oradaki PKK mevcudiyeti. Örgüt orada normalizasyonu istemiyor çünkü normalizasyonun olduğu bir noktada PKK orada barınamayacak." ifadelerini kullandı. Yıldız, Ezidiler başta olmak üzere Sincar'a geri dönüşlerin olması için terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, örgütün bölgeden çıkarılması yönünde son dönemde daha sık çağrılar yapıldığını ve bu yönde bazı adımlar atıldığını vurguladı. - "Musul ve Basra başkonsolosluklarını açtıktan sonra ilk iş Necef olacak" Büyükelçi Yıldız, Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılmasına ilişkin son gelişmelerin sorulması üzerine, Irak tarafıyla Ovaköy konusunda anlayış birliği olduğunu ve bulunduğu nokta itibarıyla sınır kapısının karşısındaki toprakların IKBY kontrolü altında olduğunu belirtti. Yıldız, şu anda Bağdat ile Erbil arasında birçok konuda devam eden görüşmelere dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: