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"DEAŞ'ın Irak'taki en büyük finansman grubunu çökerttik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Irak Ulusal İstihbarat Kurumu: "Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki en büyük finansman grubunu çökerttik"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayan en büyük grubun çökertildiği açıklandı.

Ulusal İstihbarat Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki en büyük finansman grubunu çökerttik." denildi.

Söz konusu grupta farklı ülkelerden kişilerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Grup, (DEAŞ'a) mali destek hareketliliğinin fark edilmemesi için birbirinden farklı ve çetrefilli finansal yöntemler kullanmış." ifadesine yer verildi.

Irak İstihbarat Kurumunun açıklamasında, DEAŞ'ı finanse eden grupta yer alan kişilerin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ finans ırak

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