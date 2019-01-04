Dede yadigarı su değirmenini çalıştırmak için köyüne döndü

90 yaşındaki babası Mehmet Terzi'nin uzun yıllar değirmeni işlettiğini ancak iş göremez hale gelince değirmene sahip çıkmak için bir yıl önce köyüne döndüğünü belirten Terzi, sadece İnebolu'nun değil, Doğanyurt ve Küre ilçelerindeki köylülerin de getirdiği ürünleri değirmende öğüttüğünü anlattı.

"Bu değirmen bizim dedemizin dedesinden geliyor, 4-5 kuşak öncesinden. Bu civarda daha önce Rumlar yaşamış. Burada bir su hızarı varmış. Hızar su ile çalışırmış. Hızaryanı ismi de oradan kalmış. Ondan sonra burayı değirmene çevirmişler. İnebolu, Doğanyurt ve Küre'de 50-60 köyden vatandaşlar buraya mısırını getiriyor, biz de öğütüyoruz. Bu değirmen 24 saat durmadan çalışsa 2 ton mısır öğütür ama günde yarım saat, bir saat, haftada birkaç saat çalışıyorum çünkü bu, sezonluk bir iş, ürün de her geçen yıl azalıyor.

Burada atalarımızdan gelen bir emek, bir tarih var. Kaybolmasın diye biz bu işi sürdürüyoruz."

Terzi, "Yeni gelenler yetişmez. Şimdi bu dereye bu sistemi kuracak kimse çıkmaz. Bilenlerin de yaşlılıktan eli ayağı tutmaz ama biz bu sistemle oynuyoruz. Mayamız bu. Ben çocukluğumdan beri buradayım. Gurbete gittik ama işletecek biri olmayınca yine köye döndük." diye konuştu.

