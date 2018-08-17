Dedenin 4 yaşındaki torununa silahla ateş ettirdiği iddiası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde torununun eline silah vererek ateş ettiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan dede gözaltına alındı.
Kışla Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (45), 4 yaşındaki torunu Z.A'nın eline evde kurusıkı tabanca vererek 4 el ateş ettirdi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edildi.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın evine giderek arama yaptı. Aramada, 6 tüfek ile 2 kurusıkı tabanca bulundu.
Çocuk Koruma Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından gözaltın alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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