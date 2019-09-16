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Dedesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Dedesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde dedesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Meşepınarı Mahallesi'nde dedesi Sadık Kazancı'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Meşepınarı Mahallesi'nde dün torunu S.G'nin (26) bıçaklı saldırısına uğrayan Sadık Kazancı (79), kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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