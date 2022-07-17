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Dedikodu tartışması kanlı bitti! Kız kardeşini katletti

17.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. G.Ö. (34), hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşi F.Ö.'yü (38) tabancayla vurarak öldürdü. G.Ö., daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Dedikodu tartışması kanlı bitti! Kız kardeşini katletti

İddiaya göre, kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), kız kardeşi F.Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ö.'nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet dedikodu
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