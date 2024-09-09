DeepL (DeepL Translate) nedir, ne işe yarar?

DeepL Translator, Almanya'da geliştirilen bir start-up projesi olarak hayata geçirilmiştir. Türkçe de dahil olmak üzere 28 farklı dili desteklemektedir. Desteklenen diller arasında İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi diller de yer almaktadır. Bu çeviri aracı, derin öğrenme ve yapay zeka teknolojilerini kullanmaktadır.

DeepL (DeepL Translate) nedir?

DeepL çeviri, yapay zeka kullanarak metinleri farklı diller arasında çevirmeye olanak tanıyan bir çevrimiçi çeviri hizmetidir. Almanya kökenli bir teknoloji şirketi tarafından geliştirilmiştir ve sinir ağı tabanlı çeviri teknolojisini derin öğrenme yöntemleriyle birleştirerek çeviri yapmaktadır.

DeepL chrome üzerinden de kullanmak mümkündür. Bunun için Chrome’un sunduğu DeepL eklenti paketi indirilmelidir.

DeepL (DeepL Translate) ne işe yarar?

Kullanıcılar sıklıklar DeepL uygulaması ne işe yarar sorusunun yanıtını arar. DeepL Translator’ın kullanım alanları şu şekildedir:

Metin çevirisi

Yabancı dil öğrenme

İletişim

Çalışma ve iş yeri

DeepL Pro nedir?

DeepL Pro, DeepL'nin sunduğu ücretli bir abonelik hizmetidir. DeepL Pro özellikleri ise şöyledir: