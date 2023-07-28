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Define avı için girdiği kuyuda kendi kullandığı siyanür ile can verdi: İhbarı duyan AFAD ekipleri gaz maskeleriyle geldi!

28.07.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te Nihat Kalkendelen (34) ile Abdullah Alkan (67) bir evin bahçesindeki kuyuya girdi. İki kişinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Alkan'ı kuyudan çıkardı. Kuyudan gelen yoğun kokunun hidrojen siyanür olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler AFAD'a haber verdi. AFAD ekipleri gaz maskeleriyle kuyuya inince Kalkandelen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Alkan ve Kalkandelen'in define aramak için kuyuya girdiği ve siyanürü kendilerinin kullandığı ortaya çıktı.

Define avı için girdiği kuyuda kendi kullandığı siyanür ile can verdi: İhbarı duyan AFAD ekipleri gaz maskeleriyle geldi!

Define arayan ikili, kazı sırasında duvarları yumuşatmak için siyanür kullanınca acı haber geldi. Nihat Kalkandelen'ın siyanür nedeniyle kuyuda yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdullah Alkan'ın durumu ise ağır. Ayrıca Alkan'ı kurtarmak isteyen ve semptomlar görüldüğü için hastaneye kaldırılan bir kişi ile olay yerinde bulunan 40 kişi de prosedür gereği hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

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Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokak'ta meydana geldi. 2 kişinin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Yoğun koku gelmesi üzerine yaptıkları ölçümde, kuyuda yüksek miktarda hidrojen siyanür tespit eden ekipler, çalışmalara ara vererek AFAD'a haber verdi. Bölgeye gelip, gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede, siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Kalkandere'nin cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Nihat Kalkendelen

2 SUÇTAN SORUŞTURMA

Olayla ilgili 'taksirle ölüme neden olma' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılırken; 4 metrekare genişliğinde, 15 metre derinliğindeki kuyunun üzerinde halat mekanizması kurulduğu ve kazı amaçlı açıldığı belirlendi.

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DEFİNE AVI İÇİN GİRMİŞLER

AFAD görevlilerince kuyudan alınan numunenin yapılan incelemesinde; siyanür maddesine rastlanırken, Nihat Kalkandelen ile Abdullah Alkan'ın define aramak için kuyuya girdiği, siyanürü ise kazı sırasında duvarları yumuşatmak için kullandıkları saptandı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Abdullah Alkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alkan'ı kurtarmak isteyen ve semptomlar görüldüğü için hastaneye kaldırılan bir kişi ile olay yerinde bulunan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınan AFAD, itfaiye ve sağlık personelinin de aralarında olduğu 40 kişinin, taburcu edildiği ifade edildi.

(DHA)

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define Siyanür

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