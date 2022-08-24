HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Define hayalleri faciayla bitti! 15 metrelik kuyuda hayatlarını kaybettiler

Define hayalleri faciayla bitti! 15 metrelik kuyuda hayatlarını kaybettiler

24.08.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de define arayan 2 kişi, 15 metrelik kuyuya indi. Kuyuya inen kişilerden uzun süre haber alamayan dışarıda bekleyen arkadaşları ise ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir kişi kuyunun içinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan diğer kişi ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin metan gazından zehirlendiği belirtildi.

Define hayalleri faciayla bitti! 15 metrelik kuyuda hayatlarını kaybettiler

Feci olay, dün Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Hüsametli’nin Andız mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, define aramak için 3 kişi Andız mevkiindeki makilik ve kayalık araziyi kazmaya gitti.

KIRICI VE DELİCİ ALETLE 15 METRELİK KUYUYA İNDİLER

A.U. (37) kazılan yerin girişinde kalırken Kemal Arslantaş (43) ile Ahmet Bulut (64) yanlarında jeneratörle çalışan kırıcı ve delici aleti de alarak yaklaşık 15 metrelik kuyuya indi.

AW697269_04

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan A.U’nun yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuya inerek Arslantaş ve Bulut’a ulaştı.

AW697269_05

Bulut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş’ı yukarı çıkararak ambulansla hastaneye gönderdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslantaş’ta kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Bulut’un cansız bedeni de ekiplerin çalışması ile çıkartılarak otopsi için cenaze aracıyla ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

AW697269_07

Savcı ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı olayda 2 kişinin ölüm nedeninin metan gazından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu ancak kesin sonucun otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

AW697269_08
Öte yandan A.U’nın ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi!
Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna flaş yanıt!Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusuna flaş yanıt!
Katliamda yeni detaylar: İki çocuğu son anda kurtulmuşKatliamda yeni detaylar: İki çocuğu son anda kurtulmuş
Anahtar Kelimeler:
define Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Herkesi ağlatmıştı! Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Kıyafetini görünce demediğini bırakmadı! "Bu ne arkadaşlar? Bir daha müdahale edin!"

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Marmaris'te feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! 'Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! 'Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım'

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

İlginizi Çekebilir

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.