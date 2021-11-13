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Defne sabunu, hem temizlik hem şifa sağlıyor: Kazanlarda kaynatılıyor

13.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı da faydalı olduğu bilinen Hatay'a özgü Defne Sabunu, yoğun ilgi görüyor. Babasından öğrendiğini Defne Sabunu yapımını eşiyle birlikte sürdüren 4 çocuk babası 59 yaşındaki Züheyir Açıkyol, "Defne Sabunu yapmak için zeytinyağını içine koyup kazanı yakarız. Biraz ısındıktan sonra defne yağını içine döküp karıştırırız. İkisi ısındığı zaman içine kostik döküp karıştırırız. Kıvama geldikten sonra kalıbın içine döküp kurumasını bekleyip sonra keseriz" dedi.

Defne sabunu, hem temizlik hem şifa sağlıyor: Kazanlarda kaynatılıyor

Türkiye'de en çok Hatay'da yetişen Defne, önce yağa sonra da sabuna dönüştürülüyor. Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen Defne Sabunu, birçok saç ve deri hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlıyor. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen Defne Sabunu, düzenli kullanımı sonucu saç dökülmesini de azaltıyor.

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Kokusu ve doğallığıyla yerli ve yabancı turistlerin defne sabununa büyük ilgi gösteriyor.

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KAZANLARDA KAYNATILIYOR

Babasından öğrendiğini Defne Sabunu yapımını eşiyle birlikte sürdüren 4 çocuk babası 59 yaşındaki Züheyir Açıkyol, "Defne Sabunu yapmak için zeytinyağını içine koyup kazanı yakarız. Biraz ısındıktan sonra defne yağını içine döküp karıştırırız. İkisi ısındığı zaman içine kostik döküp karıştırırız. Defne yağı, zeytin yağı ve kostik üçü bir arada olduğu zaman sabunun kıvamı gelene kadar karıştırıp o kıvamı buluruz. Kıvama geldikten sonra kalıbın içine döküp kurumasını bekleyip sonra keseriz" dedi.
Açıkyol, Defne yağı ile zeytinyağının karşımı olan defne sabunun kilosunun 70 TL, Saf Defne Yağı ile yapılan defne sabununun ise 120 TL olduğunu söyledi.

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(İHA)

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Hatay
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