Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! 'Dünyanın en güzel kadını'

Derin Talu, geçtiğimiz hafta paylaştığı fotoğraflarıyla yaz sezonunu açtığını ilan etmişti. Genç güzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yaşından büyük tavırları ve giyimi olduğu iddia edilen Derin Talu, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tatil için gittiği Bodrum'dan paylaşım yapan Talu'ya kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Henüz 19 yaşında olan genç isim, yüksek dekolteli kıyafet seçimleriyle de oldukça konuşuluyor.

Talu'nun sosyal medya platformu olan Instagram'da 243 bin takipçisi bulunuyor. Ünlü isim fotoğraflarını @derintalu kullanıcı isimli hesabında paylaşıyor.

