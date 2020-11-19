HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmaz

Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmaz

19.11.2020 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmaz

Barışın simgesi olarak gösterilen defne yaprağını yakıp 10 dakika beklettikten sonra yaratacağı etkiye inanamayacaksınız.

Defne yaprağı barış simgesi olduğu kadar kokusu ile rahatlık ve huzur verir. Defne yaprağının insanların ruh halini iyi yönde değiştirdiği bilinen bir gerçek. Bunlar haricinde yemeklerde de kullanılan defne yaprağı et ve çorbalara harika bir lezzet katıyor.

DEFNE YAPRAĞI EFSANESİ

Defne yaprağı tarih sayfalarında sık sık karşımıza çıkar. Antik Roma ve Yunanistan’da da defne yaprağı tıbbi amaçlarla kullanılıyordu. Defne yaprağı kurutularak parçalanıp, suyla karıştırılarak içildiğinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyordu.

Defne yaprakları defne ağaçlarından toplanır. Defne ağacı ise günümüzde umut, başarı ve kahramanlığın simgesi haline gelmiştir.

iStock-172370147

Defne yaprakları sakinleştirici etkilerinin yanında ağrı kesici, iltihap sökücü ve böbrek taşlarını önleyici olarak da kullanılıyor.

Antibakteriyel özelliği olan defne yaprağı içerdiği ökaliptol maddesi ile nezle ve gribin belirtilerini azaltıyor.

DEFNE YAPRAĞI İLE EVİNİZDE MUCİZE YARATIN

Defne yaprağı ile evinizde de mucizeler yaratmak mümkün. Tek ihtiyacınız olan şey çakmak, kurutulmuş defne yaprağı ve çelik bir kap. Defne yapraklarının çabuk yandığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

laurel-272961_1280

Defne yaprağını tutuşturduktan hemen sonra odanın içine sinen rahatlatıcı bir koku hissedeceksiniz. 10 dakikanın ardından tamamen gevşediğinizi hissedeceksiniz. Defne yapraklarının verdiği gevşeme ve huzurun metil öjenol ile alakalı olduğunu tahmin ediliyor. Sağlığınızda gözle görülebilecek faydalar görmeseniz de evinizin harika koktuğunu hissedeceksiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronayı OzonTürk ile yok ediyorTürk öğrenciden müthiş buluş! Koronayı OzonTürk ile yok ediyor
Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Çok sinsi ilerliyor! Fark edilmezse görme kaybına neden olabilir

Çok sinsi ilerliyor! Fark edilmezse görme kaybına neden olabilir

Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Harvard Üniversitesi: D vitamini kanserin ilerlemesini önlüyor

Harvard Üniversitesi: D vitamini kanserin ilerlemesini önlüyor

Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronavirüsü OzonTürk ile yok ediyor

Türk öğrenciden müthiş buluş! Koronayı OzonTürk ile yok ediyor

Koronavirüs yüzünden nefes almakta güçlük çeken doktor: Lütfen bu durumu önemseyin

Koronavirüs olan doktor: Lütfen bu virüsü önemseyin

Öyle faydaları var ki... Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın

Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.