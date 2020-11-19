Defne yaprağını yakıp 10 dakika bekletin... Etkisi inanılmaz

Defne yaprağı barış simgesi olduğu kadar kokusu ile rahatlık ve huzur verir. Defne yaprağının insanların ruh halini iyi yönde değiştirdiği bilinen bir gerçek. Bunlar haricinde yemeklerde de kullanılan defne yaprağı et ve çorbalara harika bir lezzet katıyor.

DEFNE YAPRAĞI EFSANESİ

Defne yaprağı tarih sayfalarında sık sık karşımıza çıkar. Antik Roma ve Yunanistan’da da defne yaprağı tıbbi amaçlarla kullanılıyordu. Defne yaprağı kurutularak parçalanıp, suyla karıştırılarak içildiğinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılıyordu.

Defne yaprakları defne ağaçlarından toplanır. Defne ağacı ise günümüzde umut, başarı ve kahramanlığın simgesi haline gelmiştir.

Defne yaprakları sakinleştirici etkilerinin yanında ağrı kesici, iltihap sökücü ve böbrek taşlarını önleyici olarak da kullanılıyor.

Antibakteriyel özelliği olan defne yaprağı içerdiği ökaliptol maddesi ile nezle ve gribin belirtilerini azaltıyor.

DEFNE YAPRAĞI İLE EVİNİZDE MUCİZE YARATIN

Defne yaprağı ile evinizde de mucizeler yaratmak mümkün. Tek ihtiyacınız olan şey çakmak, kurutulmuş defne yaprağı ve çelik bir kap. Defne yapraklarının çabuk yandığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor.