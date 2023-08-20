HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Değeri dudak uçuklattı! Böyle ele geçirildi...

Değeri dudak uçuklattı! Böyle ele geçirildi...

20.08.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz polisinin tarihi eser operasyonunda 2 milyon sterlinlik vazo ele geçirildi. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 2019'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir müzeden çalınan ve değeri 3,5 milyon sterlini bulan 3 eserden 2 milyon sterlinlik 15. yüzyıldan kalma tarihi vazonun Londra'da ele geçirildiğini açıklarken, 3 kişinin bu kapsamda yürütülen davada suçlu bulunduğunu belirtti.

Değeri dudak uçuklattı! Böyle ele geçirildi...

Polis teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 2019'da Cenevre'deki Uzak Doğu Sanatı Müzesi'nden çalınan üç eserden Çin'deki Ming hanedanı dönemine ait porselen vazo için 2021 yılında Londra'da operasyon düzenlendi.

Vazonun nerede olduğuyla ilgili çalışma 2020'de fiyat belirleme talebiyle bir müzayede evine e-posta gelmesiyle başladı. Vazonun çalınan eser olduğunu anlayan müzayede evi, Londra polisiyle temasa geçti.

2 MİLYON STERLİNLİK VAZOYU 450 BİN STERLİNE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

E-postanın gönderildiği adresi tespit eden İngiliz polisi, burada yaşayan David Lamming'e alıcı gibi yaklaşarak vazoya teklif verdi.

Londra'daki bir otelde satış için buluşan sivil polisler, 450 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon lira) karşılığında vazoyu Mbaki Nkhwa'dan teslim alırken, Nkhwa ile kendisini arabasıyla otele getiren Kaine Wright gözaltına alındı.

Daha sonra gözaltına alınan Lamming'in de hem Nkhwa hem de Wright'la sürekli görüştüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Vazonun 2021'de İsviçre'ye teslim edildiği vurgulanan açıklamada, tutuklanan üç ismin dün Londra'daki Southwark mahkemesindeki duruşmada çalıntı tarihi eserleri satma suçuyla hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

123

Açıklamada, söz konusu vazonun gerçek değerinin 2 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon lira) olduğu da kaydedildi.

Polis, operasyonun ve yargılama sürecinin 4 yıldır İsviçreli kurumlarla ortaklaşa yürütüldüğünü de vurguladı.

KAYIP ÜÇÜNCÜ ESERİ İHBAR EDENE 10 BİN STERLİN ÖDÜL

Polis, 2019'da Cenevre'deki müzeden kaybolan 3 eserden birinin yine 2019'da Hong Kong'da bir müzayedede 80 bin sterline (yaklaşık 3 milyon lira) satıldığını ancak daha sonra müzeye iade edildiğini belirterek, henüz bulunamayan üçüncü kase için de vatandaşlardan destek istedi.

AA-20230819-31953784-31953780-INGILIZ_POLISININ_TARIHI_ESER_OPERASYONUNDA_2_MILYON_STERLINLIK_VAZO_ELE_GECIRILDI

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, kasenin bulunmasına yardım eden ihbarcılara 10 bin sterlin (Yaklaşık 345 bin lira) ödül verileceğini de duyurdu.

Cenevre'deki Uzak Doğu Sanatı Müzesi'nden 2019'da çalınan üç eserin toplam değerinin 3,5 milyon sterlin (yaklaşık 120 milyon lira) olduğu açıklanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan anket hamlesi! Büyükşehirlere özel lansman...Erdoğan'dan anket hamlesi! Büyükşehirlere özel lansman...
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildiİstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Tıp merkezinde skandal! "Doğurganlığımı, üreme organlarımı elimden aldılar"Tıp merkezinde skandal! "Doğurganlığımı, üreme organlarımı elimden aldılar"
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra tarihi eser vazo

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.