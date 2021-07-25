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Değeri dudak uçuklattı! 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti

25.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Değeri dudak uçuklattı! 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti

13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın 3’üncü, dünyanın ise 71’inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’un 256 milyon dolar değerindeki yatı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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'Güzel Kız' anlamına gelen 'Dilbar' isimli 156 metre uzunluğundaki süper yatta 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80’den fazla mürettebat bulunuyor. Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süitte bulunuyor.

Kaynak: İHA

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