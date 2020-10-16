HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Değeri dudak uçuklattı! 'Sunrays' Bodrum'a demirledi

Değeri dudak uçuklattı! 'Sunrays' Bodrum'a demirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan “Sunrays” isimli motor yat, Bodrum’a demirledi. Mega yatı görenler dönüp bir daha baktı.

Değeri dudak uçuklattı! 'Sunrays' Bodrum'a demirledi

Turizmin göz bebeği Bodrum, sezon sonu olmasına rağmen dünyadaki en lüks yatları ağırlamaya devam ediyor. İlçeye son gelen lüks yat, “Sunrays” oldu. Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan 85 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki yat, Yalıkavak Koyu’na demirledi. Sıradışı turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yatın, Göcek’ten Bodrum’a geldiği öğrenildi. Çelik ve alüminyumdan inşa edilen motor yat, 9 kabinde 18 misafirin konaklamasına imkan veriyor. Her kabinin kendine özel terası ve jakuzisi olan yatın içerisi ise mini bir saray. 2010 yılında Hollanda’da inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatın içerisinde kim olduğu ve Bodrum’dan ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.

BODRUM'DAN AYRILMIYOR

Hollywood yıldızlarını, dünyaca ünlü sanatçıları misafir eden “Cloudbreak” isimli yat ise yaklaşık 1 aydır Bodrum açıklarından alargada bekliyor. Rus iş adamı Alexander Svetakov’un olduğu öğrenilen yat geçtiğimiz aylardan ilçeye gelmişti. Svetakov’un geldiği yat “Cloudbreak” adlı ultra Bodrum koylarını teker teker gezmişti. Geçtiğimiz aylarında Yalıkavak’taki bir Beach’in tüm şezlonglarını kiralayıp plajı ailesi için kapatan Svetakov’un ise yatta olup olmadığı ve yatın ilçeden ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.

AW141618_05

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Buluşmaya gittiği kadın hayatının şokunu yaşattıBuluşmaya gittiği kadın hayatının şokunu yaşattı
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Büyükçekmece'de görüntülenen yavru ayıyı arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul'da 'yavru ayı' alarmı! Arama çalışmaları sürüyor
Akılalmaz olay! Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Akılalmaz olay! Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Buluşmak için sözleştiği kişiyi, 2 arkadaşıyla gasbetti
Buluşmaya gittiği kadın hayatının şokunu yaşattı
MSB açıkladı: PKK'lıların yanında Rum general var
PKK'lıların yanında Rum general var
Vaka sayısı artan İzmir'de vatandaşın rahatlığı şaşırttı
Sosyal mesafe dinlemeyen vatandaştan şaşırtan cevap
Balıkesir Valisi: Vaka sayısının en yüksek aşamasındayız
Bir il için korkutan açıklama: Şu ana kadarki en yüksek vaka sayısına ulaştık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.