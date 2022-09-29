Değerlendirmelere göre en rahat ve şık nevresim çeşitleri

Nevresim takımı alacağınız zaman renk, desen ve model gibi farklı kriterleri göz önünde bulunduruyor olabilirsiniz. Bu noktada herkesin zevkleri farklı olsa da istekler temelde aynı: şıklık ve rahatlık. Tam da bu sebeple olumlu yorumlar alan en rahat ve şık nevresim takımlarını derledik. İşte, karşınızda odanıza şıklık katacak en rahat nevresim setleri!

1. Şık ve konforlu: Karaca Home Neos Mavi Çift Kişilik Nevresim Takımı

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Yatak odanıza şıklık katacak Karaca Home Neos Mavi Çift Kişilik Nevresim Takımı, geometrik desenleriyle estetik bir görünüme sahip. Mavi rengin etkisiyle huzurlu bir atmosfer sağlayan model; bir adet çift kişilik nevresim, bir adet çarşaf ve iki adet volanlı yastık kılıfından oluşur. Yumuşak dokusuyla rahatlık sağlamasının yanı sıra dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunar. %100 pamuktan üretilen nevresim takımı, nefes aldıran kumaşıyla nem tutmaz ve terletmez. 30 derecede yıkayabileceğiniz nevresimi kolaylıkla ütülemeniz mümkün. Kuru temizlemeye de uygun olan model, daima temiz ve hijyenik bir kullanım sağlar.

2. Rahat ve modern: Casa Carina Ranforce Tek Kişilik Lastikli Çarşaflı Nevresim Takımı

Tek kişilik nevresim ihtiyacı olanlar için harika bir ürün var sırada. Casa Carina Ranforce Tek Kişilik Lastikli Çarşaflı Nevresim Takımı, modern ve şık bir tasarıma sahip. %100 pamuklu model, yumuşak kumaşı sayesinde cildinize narin bir dokunuş sağlar. Hava geçirgenliğinin yüksek olması sayesinde teninize nefes aldırır. Bej rengi ile birçok mobilyaya uyum sağlayan nevresim takımının farklı renk ve desenlerde 11 alternatifi daha var. Böylece seçenekler arasından zevkinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Bir adet tek kişilik nevresim, bir adet lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfından oluşan ürünü beğendiyseniz geç kalmayın, deriz!

3. Zarif ve şık tasarımıyla: TAÇ Çift Kişilik Saten Delux Nevresim Takımı Prestige Kırmızı

Yatak odanıza zarafet katacak bir nevresim takımına ne dersiniz? TAÇ Çift Kişilik Saten Delux Nevresim Takımı Prestige Kırmızı ile odanızın şık görünümünü taçlandırabilirsiniz. Kusursuz rahatlık arayanların tercihi olan ürün, %100 pamuktan oluşur ve dayanıklı bir kullanım sağlar. Parlak dokusu ve yumuşak yapısıyla beğeni kazanır. Bir adet nevresim, bir adet çarşaf ve iki adet volanlı yastık kılıfından oluşur. En fazla 40 derecelik sıcaklıkta yıkayabileceğiniz nevresimi, orta sıcaklıkta ütüleyebilirsiniz. Kuru temizleme ve ağartıcı kullanımı önerilmeyen nevresim takımı, yıkama talimatlarına uyulduğu sürece uzun yıllar size eşlik eder.

4. Çarşafsız bir set tercih edenlere: English Home Vivacity Bloom Pamuklu Çift Kişilik Nevresim Seti 200x220 Cm Sarı

Çarşafsız bir nevresim setine ihtiyacınız varsa bu ürün tam size göre! English Home Vivacity Bloom Pamuklu Çift Kişilik Nevresim Seti 200x220 Cm Sarı, çiçek desenleriyle içinizi açar. Odanıza canlılık getirecek model, %100 pamuktan üretilir ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sağlar. Bir adet 200X220 cm nevresim ve iki adet 50x70 cm fırfırlı yastık kılıfından oluşan set, yumuşak dokusuyla kalbinizi kazanır. 30 derecelik sıcaklıkta ters çevrilerek yıkanması tavsiye edilen ürünü orta sıcaklıkta ütüleyebilirsiniz. Kuru temizleme önerilmeyen bu kaliteli ve şık nevresimi beğendiyseniz bir an önce sepetinize ekleyin, deriz!

5. Çift taraflı nevresimin konforunu yaşayın: Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı

Minimalist tasarımıyla benzersiz şıklık sunan Karaca Home Basic Gül Kurusu Koyu Gri Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı, modern bir görünüme sahip. Birbiri ile uyumlu gül kurusu ve koyu gri renklerini bir araya getiren model, odanıza estetik bir dokunuş yapar. Çift taraflı kullanımı sayesinde dilediğiniz zaman yönünü değiştirebileceğiniz nevresim, böylece odanıza çeşitlilik de katar. Terletmeyen yapısıyla kaliteli bir uykuya zemin hazırlayan model, %100 pamuktan üretilir ve rahat bir kullanım vadeder. Bir adet nevresim, bir adet yatak çarşafı ve iki adet yastık kılıfından oluşan takımı 30 derecede yıkayabilirsiniz. Dilerseniz kuru temizlemeye de gönderebileceğiniz ürünü kaçırmayın!

6. Çocuğunuz bu modele bayılacak: instababyrooms Pamuklu Mikro Saten Iskandinav Ayıcık Çocuk Nevresim Takımı

Çocuğunuza mışıl mışıl bir uyku deneyimi sunan instababyrooms Pamuklu Mikro Saten Iskandinav Ayıcık Çocuk Nevresim Takımı oldukça şirin bir görünüme sahip. Organik pamuklu ve saten kumaştan üretilen set, organik sertifikalı boya baskısıyla hazırlanır. Kumaşında ve baskısında sağlığa zararlı hiçbir madde kullanılmayan nevresimi çocuğunuz için güvenle tercih edebilirsiniz. Bir adet 160x220 cm nevresim, bir adet 160x240 cm lastiksiz çarşaf ve bir adet 50x70 cm yastık kılıfından oluşan model; eğlenceli tasarımıyla çocuğunuzu çok mutlu edecek!

7. Yüzde yüz pamuk: Nautica Home Knot %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Yastık Seti

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İndigo rengi ile odanıza canlılık katacak Nautica Home Knot %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Yastık Seti, odanıza estetik bir dokunuş yapar. Takım, bir adet 200x220 cm nevresim ve iki adet 50x70 cm yastık kılıfından oluşur. %100 pamuktan üretilen yumuşak dokulu ürün, sağlam yapısı ile uzun süreli bir kullanım sağlar. Huzur veren rengiyle odanızın atmosferini değiştirecek seti, dilediğiniz renkte çarşaflarla kullanarak farklı görünümler yakalayabilirsiniz. Çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayıp kumaş türüne uygun ayarda ütüleyebileceğiniz nevresimi, isterseniz kuru temizlemeye de gönderebilirsiniz.