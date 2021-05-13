Dehşet anları! Eşini arabayla kaçırıp ailesini ezdi

Arabanın çarpması sonucu yaralanan Cumhur Mert, “Yatıyordum, uyuyordum. Çığlık sesleri duyulunca birden yatağımdan fırladım. Tam ben dışarı çıktım, araba süratli bir şekilde geri gelmeye başladı. Şoför koltuğunun yanındaki kapı açıktı. Onu fark ettim. Kendimi yere mi attım, zıpladım mı hatırlamıyorum. Ben de yaralar aldım. Araba bana da çarptı. Ambulanslar ve polisler geldi. Bir ablamızın durumu baya kritikmiş. Ayağı kesilecekmiş gibi bir durum var” dedi.

3 kişinin yaralandığını kaydeden Mert, “Bende de yara var. Koluma dikiş atıldı. Tam dalak bölgesinde ağrılar var. İç kanamadan korktular ama Allah’a çok şükür filmler temiz çıktı. 2 bayanla birlikte bana çarptı. Benim olay anına gidişimle arabanın gelişi aynı ana denk geldiği için çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Kapının açık olduğunu gördüm. Çok şiddetli bir şekilde gelmesini de gördüm” şeklinde konuştu.

Sokaktaki bağırma seslerini duyan Nalan isimli vatandaş, “Oğlumla kalkmıştık, ‘İmdat çocuklarımı götürüyorlar’ diye bir bağırtı sesine. Benim oğlum fırladı, onun arkasından ben fırladım. Arabanın arkasından koştular ama o 2 tane bayanı ezmiş. 2 tane bayan da arabanın içindeydi. Alıp götürmüşler. Benim oğlum arabanın peşine koşarak yumrukladı ama engel olamadı” ifadelerini kullandı.

"KADINI PARÇALADI BURADA"

Çiftin ayrılık aşamasında olduğunu söyleyen Nalan isimli vatandaş, “Hanımını kaçırmış, yanında başka bir akrabası varmış onu da kaçırmış. Ablasıyla kayınvalidesini de burada ezdi. Arabayla ezdi. Kadını parçaladı burada. Ambulansla götürdüler, polisler geldi. Mahkemeye ayrılmaya gidiyorlarmış, gitmesin diye yapmış. Ayıp, çok ayıp. 1 hane 3 haneyi mahvedecekti” dedi.

Kaynak: İHA

