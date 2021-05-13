HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşet anları! Eşini arabayla kaçırıp ailesini ezdi

Dehşet anları! Eşini arabayla kaçırıp ailesini ezdi

13.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa’da boşanma aşamasında olduğu karısını kaçıran Cengiz K., karısının engel olmaya çalışan ailesini arabayla ezdi. Cengiz K.’nın arabayla kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Cengiz K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Derya K.’nın ailesinin yaşadığı eve gelen Cengiz K., ayrılmak istemediğini dile getirdi. Yaşanan tartışmanın ardından gözü dönmüş koca, karısını zorla arabaya bindirdi. Çaresiz kadının ailesi arabayı durdurmak için önüne geçti. Aracıyla geri gelerek kaçmaya çalışan Cengiz K., karısının kız kardeşini, annesini ve mahalle sakinlerinden Cumhur Mert’i ezdi. Arabanın altında kalan 2’si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Kaçırdığı karısını bir süre sonra Bayrampaşa’daki bir sokakta serbest bırakan Cengiz K. kaçmaya çalıştı. Olay yerinde incelemelerini yapan Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cengiz K.’yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ÇIĞLIK SESLERİ DUYULUNCA BİRDEN YATAĞIMDAN FIRLADIM"

Arabanın çarpması sonucu yaralanan Cumhur Mert, “Yatıyordum, uyuyordum. Çığlık sesleri duyulunca birden yatağımdan fırladım. Tam ben dışarı çıktım, araba süratli bir şekilde geri gelmeye başladı. Şoför koltuğunun yanındaki kapı açıktı. Onu fark ettim. Kendimi yere mi attım, zıpladım mı hatırlamıyorum. Ben de yaralar aldım. Araba bana da çarptı. Ambulanslar ve polisler geldi. Bir ablamızın durumu baya kritikmiş. Ayağı kesilecekmiş gibi bir durum var” dedi.

3 kişinin yaralandığını kaydeden Mert, “Bende de yara var. Koluma dikiş atıldı. Tam dalak bölgesinde ağrılar var. İç kanamadan korktular ama Allah’a çok şükür filmler temiz çıktı. 2 bayanla birlikte bana çarptı. Benim olay anına gidişimle arabanın gelişi aynı ana denk geldiği için çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Kapının açık olduğunu gördüm. Çok şiddetli bir şekilde gelmesini de gördüm” şeklinde konuştu.

Sokaktaki bağırma seslerini duyan Nalan isimli vatandaş, “Oğlumla kalkmıştık, ‘İmdat çocuklarımı götürüyorlar’ diye bir bağırtı sesine. Benim oğlum fırladı, onun arkasından ben fırladım. Arabanın arkasından koştular ama o 2 tane bayanı ezmiş. 2 tane bayan da arabanın içindeydi. Alıp götürmüşler. Benim oğlum arabanın peşine koşarak yumrukladı ama engel olamadı” ifadelerini kullandı.

"KADINI PARÇALADI BURADA"

Çiftin ayrılık aşamasında olduğunu söyleyen Nalan isimli vatandaş, “Hanımını kaçırmış, yanında başka bir akrabası varmış onu da kaçırmış. Ablasıyla kayınvalidesini de burada ezdi. Arabayla ezdi. Kadını parçaladı burada. Ambulansla götürdüler, polisler geldi. Mahkemeye ayrılmaya gidiyorlarmış, gitmesin diye yapmış. Ayıp, çok ayıp. 1 hane 3 haneyi mahvedecekti” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Yasağa rağmen bayram sabahı akın ettilerYasağa rağmen bayram sabahı akın ettiler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Domalan mantarının fiyatı dudak uçuklatıyor

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.