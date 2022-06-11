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Dehşet anları kamerada! 10 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakladı... "Şans eseri yaşıyorum"

11.06.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 yıl önce boşandığı Bekir Taş tarafından bıçaklanan Meryem Çelik, "Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eseri kurtuldum" dedi. Meryem Çelik'in bıçaklanma anları ise kameralara yansıdı.

Dehşet anları kamerada! 10 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakladı... "Şans eseri yaşıyorum"

Aydın’ın Didim ilçesinde 10 yıl önce boşandığı eşi tarafından çalıştığı işyerinde bıçaklanan Meryem Çelik’in bıçaklanma anı kameraya yansıdı. Tedavisi süren Çelik, "Şans eseri yaşıyorum, hayatımız o kadar ucuz değil" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Aydın’ın Didim ilçesinde dün, Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi’nde meydana gelen olayda Bekir T. (67), 10 yıl önce boşandığı eşi Meryem Çelik’in (46) çalıştığı işletmeye geldi. Bekir T. ile Meryem Çelik arasında tartışma çıktı.

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O ANLAR KAMERADA

Restorandan çıkan ikilinin arasındaki tartışma dışarıda da devam etti. Bekir T., bıçakla Çelik’e saldırıp kadını sırtından ve elinden bıçakladı.

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Restoran çalışanları ve müşteriler duruma müdahale etti.

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Bekir T.’nin eski eşini bıçaklama anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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ALKOLLÜ ESKİ KOCA TUTUKLANDI

Olaydan sonra yaralı kadın ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, eski eş gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen Bekir T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ŞANS ESERİ YAŞIYORUM"

Hastanedeki tedavisi süren Meryem Çelik, 10 yıl önce boşanmış olmalarına rağmen eski eşinin sürekli kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek, "Dün de bıçağı evden alarak planlı bir şekilde geldi. Gelir gelmez de hemen üzerime saldırdı. Cezasının almasını istiyorum. Beni sürekli tehdit ediyordu. Benimle barışmak istiyor ama asla öyle bir şey olmayacak. Gerçekten ölümden döndüm. Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eser kurtuldum. Cezaların caydırıcı olmasını istiyorum. Bizim hayatımız o kadar ucuz değil kadınlarımız ölmesin" diye konuştu.

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Çelik, kendisini hastanede ziyarete gelen Kibele Didim Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerine de teşekkür etti. (İHA)

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