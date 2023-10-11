Dehşet anları kamerada... 10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı! 'Öldüreceğim seni in aşağı'

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde yaşayan 43 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Kurnaz, 8 Ekim gecesi saat 02.00 sıralarında kapı zilinin sesiyle uyandı. Uyku haliyle ne olduğunu anlamayan kadın, megafondan 'Kim o' diye seslenince arkadaşının sesini duydu. İddiaya göre Zeynep Kurnaz’ın bir akrabasıyla 10 yıllık arkadaşı arasında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşanmıştı. Tehdit ve hakaretler duyduğunu söyleyen kadın daha sonra da cama yöneldi. Arkadaşı Ö.S. ve eşi A.S.’yi gören Kurnaz, tehditleri duyunca içeri girerek polisleri çağırdı. O sırada arkadaşının eşi tarafından ateş açıldığını duyan kadın yaşadığı korkuyu, "Kızım 20 yaşında üniversite öğrencisi giderken de gelirken de hala çok korkuyor. Hala tehditleri devam ediyor. Bir başka numaralardan, başka kişilerin aracılığıyla hala bizi tehdit ediyorlar. Tutuklanmasını istiyorum" sözleriyle anlattı.

Silahtan çıkan kurşunlar 5 katlı binanın en üst katında oturan Kurnaz’ın oturduğu kattaki camın altına isabet etti. A.S.’nin aracından çıkardığı tabancayı arka arkaya ateşlediği olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına da yansıdı. Kurnaz’ın arkadaşı Ö.S. ve eşi A.S.’nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"'ÖLDÜRECEĞİM SENİ İN AŞAĞI' DİYE BAĞIRDI"

Yaşadığı olayı anlatan Kurnaz, "Kişi benim 10 yıllık arkadaşım ve o arkadaşımın eşi. Konu alacak verecekle alakalı, başlangıcı alacak ve verecek. Benim bir akrabam kendilerinden para aldı sonrasında da akrabam onu ödedi. Zaten bu konudan da mahkemelik oldular. Sürekli tehditler, hakaret etmeler. Bir gece kızımla beraber uyurken zil çalmasına uyandım. Hiç elini o zilden çekmedi. Hoparlörden 'Kim o' diye seslendim. Arkadaşım olan kişi 'Aç kapıyı, evini başına yıkacağım' diye bir sesti. O an algılayamadım çünkü saat 02.30’du. Camdan kim bu diye bakayım dedim. Sonra 'Kim o' diye aşağıya bağırdım bağırdığımda da arkadaşım merdivenden inerek 'İn aşağı' dedi. Eşi de arabadan indi. İn aşağı diyerek ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler, 'Öldüreceğim seni in aşağı' dedi" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Kurnaz, "Ben çok umursamadım arkamı döndüm, kızım ağlıyordu, çok korkmuştu. Kızımı hemen yatırdım çekyata korkma dedim. Daha camı kapatmadan 155’i aradım. 155’i aradığım gibi silah sesi duymaya başladım. 5’i kesinlikle duydum. O arada polis memurları 4 dakika içinde geldiler. Onlar kaçmıştı, aşağı indiğimde yerde boş kurşun kovanlarını gördüm. Memurlar beni ifademi almak için karakola götürdüler. Bir gün sonra beni bir memur aradı kişiyi bulamadıklarını, iş adresini bilip bilmediğimi sordular. İş adreslerini verdim sonrasında da yakalandığını öğrendim. Karakolda ifadeden sonra bırakıldığını da öğrendim. Çok korkunç bir olay yaşadık ve biz çok korktuk. Kızım 20 yaşında üniversite öğrencisi giderken de gelirken de hala çok korkuyor. Hala tehditleri devam ediyor. Bir başka numaralardan, başka kişilerin aracılığıyla hala bizi tehdit ediyorlar. Tutuklanmasını istiyorum. Olayımız bu. Kurşunlar camımızın altına isabet etti. Kızıma bir şey oldu mu diye korktum. Sonuçta camdan bakmıştım… O korkuyla sadece aklımda kızım vardı. Çok korktum ve hala korkuyorum. Ben ikisinin arasındaki aracı kişiyim, anlamadım, alacaklarını aldılar ama konuyu farklı bölüme çekmeye çalışıyorlar. Kendilerince olayı büyütüyorlar. Kesinlikle şikayetçiyim" diye konuştu.

(DHA)

