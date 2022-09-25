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Dehşet anları kamerada! Kılıç ve silahlar çekildi, sebebi 'pes' dedirtti

25.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 2 kişi, çatı akması nedeniyle tartıştıkları esnafın iş yerini bastı. Saldırganlar, iş yeri sahibini dışarı çağırıp önce tokat attı ardından kılıçla yaraladı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. Yaşanan dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşte olayın detayları...

Dehşet anları kamerada! Kılıç ve silahlar çekildi, sebebi 'pes' dedirtti

Adana’nın Kozan ilçesinde 23 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E., komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.’nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.’yi kolundan tutup tokatladı, ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.

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Görüntülerde iş yeri çalışanının panikle iş yerine kaçtığı görülürken, kılıçla yaralanan esnaf D.E.’nin av tüfeğini ateşlemesi ile A.D. ayağından yaralandı. Kılıçla dükkan camlarına vuran ve ardından taşla kıran M.D. ise kayıplara karıştı.

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Ayağından av tüfeği saçması ile yaralanan A.D. Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan esnaf D.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.D.’yi arama çalışmaları sürüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana kavga kılıç
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