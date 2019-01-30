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‘Dehşet Çiftliği’ davasında sanığın cezası kısmen onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

İstinaf Mahkemesi, Ataşehir’de yurttan kaçan kızları çiftlikte zorla tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 23 yıl hapse çarptırılan Abuzer S.’nin hapis cezasını kısmen onadı.

İstinaf Mahkemesi, Ataşehir’de yurttan kaçan kızları çiftlikte zorla tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 23 yıl hapse çarptırılan Abuzer S.’nin hapis cezasını kısmen onadı. Mahkeme, şantaj eyleminin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun unsuru olduğunu belirtti.
Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan bazı kızları bir çiftlikte tuttuğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Abuzer S., “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj” ve “ruhsatsız tabanca veya mermi bulundurma” suçlarından toplamda 23 yıl hapse çarptırılmıştı.
Sanık avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

22 yıl hapsi onandı
Daire, sanık Abuzer S. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından yerel mahkeme tarafından verilen toplam 22 yıl hapis cezasını onadı. Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.

‘Şantaj’ suçundan beraat
Abuzer S. hakkında ‘şantaj’ suçundan açılan davada eylemin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun unsurunu oluşturduğunu belirten daire, sanığa yerel mahkeme tarafından ‘şantaj’ suçundan verilen 1 yıl hapis cezasının ‘beraatine’ şeklinde düzeltilmesine hükmetti.

Dosya Yargıtay’a taşınacak
Sanık avukatlarından Emir Abbas Gürbüz, “Verilen karar toplumun vicdanını rahatlatmak içindir, hukuki bir karar değildir. Dosyada mahkumiyete esas olacak tek bir delil dahi bulunmamaktadır” diyerek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi.

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