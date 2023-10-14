HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşet dolu dakikalar! Babasını taşla darp etti, ablasını yaraladı, gelen sağlıkçılara yaptıkları ise pes dedirtti

Dehşet dolu dakikalar! Babasını taşla darp etti, ablasını yaraladı, gelen sağlıkçılara yaptıkları ise pes dedirtti

14.10.2023 14:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Metin Y. (41), uykudan kaldırdığı babası Sadettin Y.'yi (69) taşla darbetti. Kendisine engel olan ablasını bıçakla hafif yaralayan Metin Y., sağlık görevlilerine de saldırdı. Sağlıkçılar kendilerini odaya kapatıp kurtulurken, arbedede elinde kesik olan Metin Y., jandarma tarafından gözaltına alınıp hastaneye getirildi.

Dehşet dolu dakikalar! Babasını taşla darp etti, ablasını yaraladı, gelen sağlıkçılara yaptıkları ise pes dedirtti

Olay, saat 06.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Metin Y. aynı evde yaşadığı babasını uykudan uyandırıp, eline aldığı taşla vurdu. Arbedeyi duyan Metin Y.'nin ablası Kadriye A. (49), kardeşine engel olmaya çalıştı. Sadettin Y. ağır yaralandı, Kadriye A.'nın ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

0ce8aae1278dfdd696f09448b39ab63e

SAĞLIKÇILAR KENDİLERİNİ ODAYA KAPATMAK ZORUNDA KALDI

Eve gelen sağlık görevlileri Vahit B., Taşkın E. ve Tuğba E.'nin, yaralı Sadettin Y.'ye müdahalesi sırasında Metin Y., bu kez de sağlıkçılara bıçakla saldırdı. Sağlık görevlileri kendilerini odaya kapatıp kapıyı kilitleyerek canlarını kurtarmaya çalıştı. Bunun üzerine odanın camını kırıp sağlıkçılara saldıran Metin Y., bıçakla kendisini ve engel olmaya çalışan ablası Kadriye A.'yı yaraladı.

bc3801e9b9dc724390ff1ae6a1ccc747

ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN ZOR KULLANILDI

Adrese sevk edilen jandarma ekipleri, sağlıkçıların bulunduğu odaya girmeye çalışan Metin Y.'yi zor kullanılarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan Sadettin Y. ve Kadriye A., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Y. de jandarma nezaretinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan jandarma tarafından kurtarılan sağlıkçılar, kendilerine saldıran şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

fba5402559402fbece8eb84841ab9084

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli'den Gazze açıklaması: İnsanlık dışı muameleye maruz kaldılarBahçeli'den Gazze açıklaması: İnsanlık dışı muameleye maruz kaldılar
Silivri'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı…Silivri'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı…
Kamyon takibe alındı, suçüstü yakalandılar: Gözaltılar varKamyon takibe alındı, suçüstü yakalandılar: Gözaltılar var
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Bursa darp

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.