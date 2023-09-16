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Dehşet evi! Kıskançlık krizine girdi... Önce sevgilisini öldürdü sonra da intihar etti

16.09.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir adam kıskançlık krizine girerek, aynı evde yaşadığı sevgilisini öldürüp, intihar etti.

Dehşet evi! Kıskançlık krizine girdi... Önce sevgilisini öldürdü sonra da intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak’ta bir evde meydana geldi. Bir süredir aynı evde yaşadığı öğrenilen Tuncer Ş. ile 2 yıl önce eşinden ayrılan Nurgül D. (35) arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

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SEVGİLİSİNİ SİLAHLA VURUP ÖLDÜRDÜ, AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren Tuncer Ş. önce sevgilisi Nurgül D.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri iki sevgilinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. (İHA)

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