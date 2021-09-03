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  4. Dehşete düşüren anlar! Dördüncü kattan otomobilin üzerine düştü

Dehşete düşüren anlar! Dördüncü kattan otomobilin üzerine düştü

03.09.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Adalet K. (55), oturduğu binanın 4'üncü katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan Adalet K. hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren anlar! Dördüncü kattan otomobilin üzerine düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Adalet K. oturduğu binanın 4'üncü katındaki balkondan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adalet K., Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatası ile bacaklarında kırıklar tespit edilen Adalet. K.'nin durumunun ağır olduğum belirtildi.

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Adalet K.'nın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA

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Ordu
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