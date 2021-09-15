Dehşete düşüren anlar! Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.N., T.A. S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba (24), kahvehaneden çıkarak evlerine gitmek üzere arabaya bindi. Yolda Y.N. ve T.A. araçtan inerken, S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba ise araçla devam etti. Bir süre araçtan inen Y.N. ve T.A. ile N.T. M.G. ve M.D. isimli şahıslar arasında omuz atma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Y.N., ağabeyi S.N.’yi arayarak bir grubun kendilerine saldırdığını söyleyip yardım istedi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI, KOŞARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Kardeşinin yardım isteği üzerine S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba, olay yerine gelerek duruma müdahale etmek istedi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Zeyit Hüseyin Akbaba, M.G. tarafından kalbinin altından bıçaklanarak yaralandı. Daha sonra ayağa kalkan Zeyit Hüseyin Akbaba, kavga ettikleri şahıslardan kurtulmak için kaçmaya başladı.

ÇELME TAKIP DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Karşı taraftaki şahıslar yaralı Zeyit Hüseyin Akbaba’yı kovaladı, hatta çelme takarak yere düşürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini kovalayan saldırganların elinden kurtulan Zeyit Hüseyin Akbaba, şahıslardan kurtulması sonucu çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeyit Hüseyin Akbaba, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI

İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, caddeye gelerek olayla ilgili çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, şahısların kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Zeyit Hüseyin Akbaba’yı öldüren M.G. ile arkadaşları N.T. ve M.D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLI KAVGA ANI VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Kağıthane’de yaşanan bıçaklı kavga anı ve sonrasında kalbinden bıçaklanan şahsın, kavga ettiği kişilerden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği sırada bıçaklanarak yere düştüğü, sonrasında ise kendisini kovalayan şahsılardan koşarak kaçtığı ve izini kaybettirdikten sonra da vatandaşlardan yaralı şahsın yardım istediği görülüyor.

İHA

