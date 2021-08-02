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  4. Dehşete düşüren anlar! Önce saçından tutup sürüklediler, sonra tekme tokat dövdüler

Dehşete düşüren anlar! Önce saçından tutup sürüklediler, sonra tekme tokat dövdüler

02.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da bir grup şahıs, saçlarından tutup sürüklediği ve sokak ortasında tekme tokat dövdükleri 13 yaşındaki kız çocuğunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İddiaya göre, Adıyaman’ın Besni ilçe merkezinde yaşayan 13 yaşında K.D., isimli kız çocuğu kimliği belirlenemeyen bir gurup 16-17 yaşlarındaki kız çocuklarının farklı günlerde şiddetine maruz kaldı.

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Kendisinden büyük kızların şiddetine maruz kalan K.D., hem tekme tokat dövüldü hem de saçlarından tutularak sokak ortasında sürüklendi. K.D’ye şiddet uygulayan şahıslar aynı zamanda şiddet anlarını da telefon ile video kayıt yaptı.

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Pes dedirten olayın görüntülerini çeken şahıslar, daha sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adıyaman
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