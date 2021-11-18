HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 günlük eşini vuran polis hakkında istenen ceza belli oldu

18 günlük eşini vuran polis hakkında istenen ceza belli oldu

18.11.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte 18 günlük evli olduğu eşi Sevginur Aktaş'ı başından vurarak yaralayan polis memuru Müslüm Aktaş'ın yargılandığı davaya devam edildi. Savcı, toplam 34 yıla kadar hapis cezası istediği sanık Aktaş'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

18 günlük eşini vuran polis hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Müslüm Aktaş tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

18 günlük eşini vurup intihar ettiğini söylemişti! "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş18 günlük eşini vurup intihar ettiğini söylemişti! "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş

Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından Sevginur Aktaş'a ilk müdahaleyi yapan M.A. tanık olarak dinlendi.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİĞİNİ AKTARDI

Olay gecesi komşusunun silah sesi geldiğini söylemesi üzerine bazı apartman sakinleriyle Müslüm Aktaş'ın dairesinin kapısını çaldığını belirten M.A. kapıyı açan Akaş'ın telaşla eşinin intihar ettiğini söylediğini aktardı.

Çalıştığı kurumun ilk yardım sorumlusu olduğunu, bu nedenle içeri girerek yatak odasında yaralı bulduğu Sevginur Aktaş'a müdahale ettiğini anlatan M.A, "Başının arkasından kan geliyordu. Nefesini kesmemesi için ağzındaki kanı aldım. Nefes alıyordu ama bilinci kapalıydı. Bir süre sonra gelen ambulansa kendisini taşıdık." dedi.

Tanık M.A, olayın nasıl geliştiğine dair bilgisinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, adli emanetten gönderilmesi gereken delilerin dava dosyasına kazandırılması halinde esasa ilişkin savunma yapacaklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müslüm Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, daha önce istenmesine rağmen dosya delillerini mahkemeye göndermeyen adli emanet sorumluları hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK MÜTALAASI

Öte yandan savcının celse arasında esas hakkındaki görüşünü dosyaya sunduğu bildirildi.

Buna göre savcı, sanık Müslüm Aktaş hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüsten" 13 yıldan 20 yıla, "cinsel saldırı" suçundan 12 yıl, "kastan yaralamadan" ise 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, toplam 34 yıla kadar hapis cezası istediği sanık Aktaş'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de evinde başından vurulmuş halde buldu.

Ağır yaralanan Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıkmasının ardından, olay günü eşinin kendisine tecavüz ettikten sonra kendisini başından vurduğunu söyledi.

Bu beyan üzerine eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş tutuklandı. (AA)

İntihar ettiği öne sürülmüştü! Polis eşinin silahıyla vurulan kadın: Zorla alıkoydu ve acımadan vurduİntihar ettiği öne sürülmüştü! Polis eşinin silahıyla vurulan kadın: Zorla alıkoydu ve acımadan vurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Çarşafı kaldırınca kahroldular! Herkes uzaklaştırıldıÇarşafı kaldırınca kahroldular! Herkes uzaklaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Merkez’in kararının ardından dolar yükseldi!

Merkez’in kararının ardından dolar yükseldi!

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Aileler birbirine girdi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Aileler birbirine girdi! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.