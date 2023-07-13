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Dehşete düşüren kaza! Köprünün demir korkuluğu ok gibi saplandı

13.07.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dehşete düşüren bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Safra Çayı Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı. Sürücü Alperen Alpaguter (22), otomobilin ön camından girip vücuduna ok gibi saplanan demir korkuluk nedeniyle yaşamını yitirdi. Kazayı duyup bölgeye gelen baba Yılmaz Alpaguter ise sinir krizi geçirdi. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı. İşte korkunç olayın detayları...

Dehşete düşüren kaza! Köprünün demir korkuluğu ok gibi saplandı

Feci kaza, saat 17.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Yangın söndürme tüpü üretimi yapan fabrikadan çalışan Alperen Alpaguter, iş yerine ait otomobille İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. Alpaguter'in Safra Çayı Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkuluklara çarptı.

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KORKULUK OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın şiddetiyle parçalanan korkuluğun demiri otomobilin ön camından girip, Alpaguter'in vücuduna ok gibi saplandı. Alpaguter kaza yerinde yaşamını yitirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alpaguter'in, kazayı haber alıp, bölgeye gelen ve aynı fabrikada çalışan babası Yılmaz Alpaguter, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirip, feryat ederek yığıldı. Baba Alpaguter'in feryadı yürekleri dağladı. Gözü yaşlı baba, hastaneye götürüldü.

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Vücuduna saplanan korkuluk demiri güçlükle çıkarılan Alpaguter'in cansız bedeni ise otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

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