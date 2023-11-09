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  4. Dehşete düşüren manzara! Depremden 9 ay sonra aynı enkazdan bir ceset daha çıktı

Dehşete düşüren manzara! Depremden 9 ay sonra aynı enkazdan bir ceset daha çıktı

09.11.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen acı haberle gelmeye devam ediyor. Hatay’da deprem esnasında yıkılan apartmanın temelinden dün bir ceset çıkmıştı. Aynı enkazda bugün ikinci bir ceset daha bulundu. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek. İşte detaylar...

Dehşete düşüren manzara! Depremden 9 ay sonra aynı enkazdan bir ceset daha çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için geçtiğimiz gün çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar esnasında enkazdan yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset çıkmıştı.

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Aynı apartmanda temel kaldırma çalışmaları esnasında yürütülen çalışmalarda ikinci bir ceset daha çıktı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

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İHA

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