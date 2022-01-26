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Dehşete düşüren olay! Annesinin boğazını keserek öldürdü

26.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de Orhan Oruçgüney adlı kişi, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney'in bıçakla boynunu kesti. Anne Oruçgüney olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ise gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay! Annesinin boğazını keserek öldürdü

İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı annesinin boğazını kesti. İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edilirken anne olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNESİNİN BOYNUNU KESTİ

Olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Orhan Oruçgüney isimli kişi, annesi Gülbeyaz Oruçgüney ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şüpheli bıçakla annesinin boynunu kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Sultanbeyli
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