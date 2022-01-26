Dehşete düşüren olay! Annesinin boğazını keserek öldürdü

İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı annesinin boğazını kesti. İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edilirken anne olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNESİNİN BOYNUNU KESTİ

Olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Orhan Oruçgüney isimli kişi, annesi Gülbeyaz Oruçgüney ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şüpheli bıçakla annesinin boynunu kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA



