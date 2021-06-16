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  4. Dehşete düşüren olay kamerada! Kaza sonrası bacağı koptu

Dehşete düşüren olay kamerada! Kaza sonrası bacağı koptu

16.06.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da, 1 taksi ile 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Özgür Aysal'ın kaza sırasında bacağının bilek kısmından koptuğu ve hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Plakaları alınamayan 2 motosiklet, Akpınar Caddesinden Otogar istikametine doğru giderken, henüz bilinmeyen nedenle Barış Sokak'tan Akpınar Caddesi'ne dönüş yapan taksi ile çarpıştı.

1 KİŞİNİN BACAĞI KOPTU

Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi, yola savrularak ağır yaralanırken, 1 kişinin bacağı bilek kısmından koptu. Taksi sürücüsü de kaza da hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 motosiklette bulunan Serhat Elagöz(19), Özgür Aysal (21) ve Şehmus Aysal'a (19) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sırasında bacağı bilek kısmından kopan Özgür Aysal, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kardeşi Şehmus Aysal ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serhat Elagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, taksinin motosikletlerle çarpıştığı anlar yansıdı. (DHA)

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trafik kazası Bayrampaşa

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