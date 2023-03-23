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Dehşete düşüren olay! 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, 2 çocuğu evde ölü bulundu

23.03.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kimlik kontrolünde ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ diyen Murat R., polisi alarma geçirdi. Kontrol için Murat R.'nin evine giden polis ekipleri, çocukları Yağmur R. (13) ve Emre R.’yi (10) ölü buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. gözaltına alındı. Çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay! 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, 2 çocuğu evde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.’yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ demeye başladı.

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EVDE CESETLERİ BULUNDU

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.’den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre’yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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DARP VEYA YARA İZİ YOK

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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